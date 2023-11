Nuova scoperta: svelare le profondità nascoste dell'Oceano Atlantico

Gli scienziati hanno fatto una scoperta rivoluzionaria che ha svelato i misteri dell’Oceano Atlantico. Si sono imbattuti in un’enorme massa d’acqua, che si estende dalla punta del Brasile al Golfo di Guinea, vicino all’Africa occidentale. Chiamato enigmaticamente Acqua Equatoriale Atlantica, questo colossale specchio d'acqua era rimasto inosservato fino ad ora. Questa scoperta rivoluzionaria fornisce una nuova prospettiva sulla composizione dell’Atlantico, sfidando le ipotesi precedenti.

A differenza degli oceani Pacifico e Indiano, dove le acque si mescolano lungo l’equatore, la presenza di un simile fenomeno nell’Atlantico era sfuggita agli scienziati fino a quel momento. Questa rivelazione spinge a rivalutare i punti in comune tra la circolazione equatoriale e i processi di mescolamento in tutti e tre gli oceani. Viktor Zhurbas, fisico e oceanologo presso l'Istituto di oceanologia Shirshov di Mosca, ha espresso il suo entusiasmo per questa scoperta. "La nuova massa d'acqua identificata ci ha permesso di completare (o almeno descrivere in modo più accurato) il modello fenomenologico delle masse d'acqua di base dell'Oceano Mondiale", ha spiegato.

Per comprendere il significato di questa scoperta, è fondamentale comprendere la complessa natura dell’acqua oceanica. Lungi dall’essere uniforme, l’oceano è un arazzo diversificato di masse e strati interconnessi perennemente influenzati da correnti, vortici e cambiamenti di temperatura e salinità. Le masse d'acqua rappresentano i componenti distinti di questa intricata disposizione, ciascuna con la propria posizione geografica, storia di formazione e proprietà fisiche come densità e isotopi disciolti.

Per identificare queste masse d'acqua, gli oceanografi esaminano la relazione tra temperatura e salinità, che determina la densità dell'acqua di mare. La scoperta delle acque equatoriali negli oceani Pacifico e Indiano risale al 1942, quando i ricercatori costruirono per la prima volta una tabella della temperatura e della salinità. Queste acque, caratterizzate da specifiche curve di temperatura e salinità, erano distinguibili dalle acque circostanti. Tuttavia, fino alla recente svolta decisiva, nell’Atlantico non era stato osservato alcun modello così distinto.

Il rilevamento dell'acqua equatoriale atlantica è stato reso possibile attraverso un'analisi meticolosa dei dati raccolti dal programma Argo. Questa iniziativa internazionale utilizza galleggianti robotici che si immergono autonomamente negli oceani di tutto il mondo. Esaminando le informazioni raccolte da questi galleggianti, gli scienziati hanno identificato una curva temperatura-salinità parallela alle acque centrali dell'Atlantico settentrionale e meridionale. Questa curva precedentemente sconosciuta ha rivelato l'esistenza dell'acqua equatoriale atlantica.

La nuova massa d’acqua promette una comprensione più profonda dei processi di mescolamento oceanico, che svolgono un ruolo vitale nel trasporto di calore, ossigeno e sostanze nutritive in tutto il mondo. Questa rivelazione serve a ricordare che c’è ancora molto da esplorare e districare nei nostri vasti e intricati oceani.

Domande frequenti (FAQ)

D: Come è stata scoperta l'acqua equatoriale atlantica?

R: Gli scienziati hanno scoperto la presenza dell'acqua equatoriale dell'Atlantico analizzando i dati raccolti dal programma Argo, una rete di galleggianti robotici che monitorano gli oceani della Terra.

D: Cosa differenzia le masse d'acqua?

R: Le masse d'acqua sono corpi d'acqua distinti all'interno dell'oceano che possiedono proprietà fisiche, storie di formazione e posizioni geografiche uniche.

D: Cosa può aiutare gli scienziati a capire la scoperta dell'acqua equatoriale atlantica?

R: Questa nuova massa d’acqua fornisce informazioni sugli intricati processi di miscelazione dell’oceano, compreso il suo ruolo nel trasporto di calore, nutrienti e ossigeno in tutto il pianeta.