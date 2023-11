Miss England esplora il simulatore Starliner di Boeing, ispirando la prossima generazione di appassionati STEM

Miss Inghilterra, Jessica Gagan, ha recentemente avuto l'incredibile opportunità di prendere i comandi del simulatore Starliner all'avanguardia della Boeing presso il Kennedy Space Center della NASA a Orlando. Questa rara esperienza per la vincitrice del concorso di bellezza evidenzia la crescente collaborazione tra l'industria aerospaziale e gli individui che promuovono l'istruzione STEM.

Gagan, laureato in ingegneria aerospaziale all'Università di Liverpool, è stato un forte sostenitore della rottura degli stereotipi di genere in questo campo. Prima della sua visita al simulatore Starliner, è stata invitata a parlare alla conferenza Ascend di Las Vegas sull'utilizzo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) come strumento per ispirare gli studenti a intraprendere una carriera nelle discipline STEM.

Durante la sua visita con Boeing, Gagan collaborerà con il team dei social media per creare contenuti che mostrino il coinvolgimento delle materie STEM nell'industria aerospaziale. La sua agenda include anche un tour delle strutture Boeing, una tavola rotonda con Redwire Space e potenzialmente assistere alla missione di rifornimento cargo di SpaceX alla ISS.

La passione di Gagan nel promuovere la natura entusiasmante del settore aerospaziale e nel rompere gli stereotipi associati all'ingegneria è evidente. Il suo viaggio dall'essere una delle poche studentesse di ingegneria aerospaziale alla sua università fino a diventare Miss Inghilterra dimostra la sua dedizione nell'ispirare gli altri.

La navicella spaziale Starliner della Boeing, di cui Gagan ha avuto l'opportunità di simulare il pilotaggio, è stata sottoposta a due voli di prova senza equipaggio nel 2019 e nel 2022. Questi test sono stati cruciali nel processo di certificazione per le missioni con equipaggio sulla ISS. Una volta certificata, Starliner si unirà a SpaceX come una delle opzioni della NASA per inviare astronauti nello spazio nell'ambito del Commercial Crew Program dell'agenzia.

La visita di Gagan al simulatore dello Starliner non solo evidenzia i suoi straordinari risultati, ma serve anche a ricordare fortemente che individui di ogni provenienza possono contribuire al progresso della tecnologia aerospaziale. Collaborando con leader del settore come Boeing, figure stimolanti come Gagan continuano ad aprire la strada a un futuro diversificato e inclusivo nelle discipline STEM.

FAQ

1. Chi è Miss Inghilterra?

Miss England è una vincitrice di un concorso di bellezza che spesso sceglie di collaborare con enti di beneficenza o studenti per promuovere iniziative di buona volontà.

2. Cos'è il simulatore Starliner?

Il simulatore Starliner è uno strumento di addestramento creato da Boeing per simulare il pilotaggio della propria navicella spaziale, progettata per trasportare gli astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale.

3. Cos'è lo STEM?

STEM sta per scienza, tecnologia, ingegneria e matematica. Rappresenta discipline accademiche focalizzate su questi argomenti ed è cruciale per le carriere nel settore aerospaziale.

4. Cos'è il programma Commercial Crew?

Il Commercial Crew Program è un'iniziativa della NASA per collaborare con aziende private, come Boeing e SpaceX, per sviluppare veicoli spaziali con equipaggio in grado di trasportare astronauti da e verso la ISS.

(Nota: l'articolo di origine non ha una fonte identificabile o un URL come riferimento)