L'impatto dell'interazione umana sugli squali balena: uno studio rivela risultati inquietanti

Lo squalo balena, il pesce più grande del mondo, è diventato una popolare attrazione turistica. Tuttavia, un recente studio pubblicato su Nature dal biologo britannico Joel Gayford suggerisce che l’interazione umana ha influenzato il comportamento e l’ambiente di questi giganti buoni.

A differenza degli studi precedenti, Gayford ha utilizzato i droni per osservare i movimenti degli squali balena senza interrompere il loro comportamento naturale. I risultati indicano che la presenza umana aumenta la probabilità di cambiamenti comportamentali negli squali balena, come periodi prolungati di disturbo, maggiore dispendio energetico e velocità ridotta. Questo cambiamento nel comportamento può portare a impatti significativi noti come cascate trofiche, che influenzano l’abbondanza di specie in un intero ecosistema.

Gli squali balena svolgono un ruolo fondamentale nel trasferimento di nutrienti tra gli ecosistemi. Pertanto, qualsiasi cambiamento nelle preferenze dell’habitat o nella difficoltà nel trovare cibo può avere effetti duraturi sul ciclo dei nutrienti. Le attività portate dall’interazione umana possono avere effetti disastrosi sulla migrazione, sulla riproduzione e su altre forme di vita.

Rispettare lo spazio degli squali balena può essere difficile a causa della loro popolarità. Le linee guida fornite dalle guide includono il non toccare, cavalcare o intralciare gli animali. Tuttavia, il rispetto di queste regole è stato carente, soprattutto nelle zone ad alta attività turistica. La biologa marina Irene Gómez ha osservato che molte persone non rispettano le regole di convivenza e, di conseguenza, un numero significativo di squali balena sono rimasti feriti, principalmente a causa dei tagli alle eliche delle barche.

Per prevenire cambiamenti comportamentali negativi negli squali balena, Gayford suggerisce di aumentare la distanza minima tra uomo e squalo. Simili cambiamenti comportamentali sono stati osservati in altre specie e la Commissione nazionale per gli ambienti protetti del Messico è già intervenuta sospendendo il turismo degli squali in alcune aree a causa di pratiche non sicure.

L’ecoturismo, uno stile di vacanza che mira ad essere più responsabile nei confronti della natura, può anche portare a impatti ambientali negativi se non gestito correttamente. Tra i potenziali effetti figurano l’inquinamento, il degrado degli ecosistemi e l’alterazione delle abitudini degli animali. Pertanto, l’applicazione di standard e comportamenti responsabili è essenziale per mantenere la vera essenza dell’ecoturismo.

Lo studio evidenzia la necessità di collaborazione tra scienziati e operatori del settore dell’ecoturismo per garantire la sicurezza di specie come gli squali balena. Con un’adeguata integrazione e cooperazione è possibile creare un equilibrio tra l’interazione umana e la conservazione di queste magnifiche creature.

Definizioni:

– Cascate trofiche: impatti significativi su un ecosistema causati da cambiamenti nell’abbondanza di una determinata specie.

– Ecoturismo: uno stile di vacanza che mira ad essere più responsabile nei confronti della natura.

– Tagli da elica: lesioni causate dalle eliche delle imbarcazioni.

Fonte:

– Joel Gayford, biologo britannico, studio sulla natura.

– Irene Gómez, biologa marina dell'Università di Granada.

– Commissione Nazionale del Messico per gli Ambienti Protetti.

– Ricerca dell’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN).