Mirion Technologies contribuisce alla missione Psyche della NASA

Mirion Technologies, fornitore leader di soluzioni per la radioprotezione, ha annunciato il suo contributo alla missione Psyche della NASA. La missione, guidata dal Jet Propulsion Laboratory della NASA, mira a esplorare l'asteroide Psyche, che si ritiene sia composto principalmente da ferro metallico e nichel.

Mirion ha fornito un componente specializzato per il rilevamento di raggi gamma in germanio ad elevata purezza (HPGe) che svolgerà un ruolo fondamentale nello svelare i misteri dell’asteroide. Il rilevatore di raggi gamma è dotato di funzionalità di rilevamento avanzate, che consentono misurazioni precise della radiazione gamma emanata dall’asteroide.

Questa componente non è solo essenziale per gli obiettivi scientifici della missione ma ha anche applicazioni significative sulla Terra. I rilevatori al germanio, noti per la loro impareggiabile sensibilità alle radiazioni gamma, trovano ampio utilizzo in campi quali la fisica nucleare, il monitoraggio ambientale e le applicazioni di ricerca. Consentono una maggiore precisione nel rilevamento e nell'analisi delle sorgenti di radiazioni, garantendo la sicurezza e l'efficienza di vari processi.

Il coinvolgimento di Mirion nella missione Psyche riflette la loro lunga storia di contributo all'esplorazione e alla ricerca spaziale. L’azienda è entusiasta delle potenziali scoperte che potrebbero derivare dal loro contributo.

Mirion Technologies è un leader globale nel campo della radioprotezione, della scienza e della medicina. Forniscono tecnologie comprovate per la sicurezza dalle radiazioni per lavori essenziali all'interno di laboratori di ricerca e sviluppo, impianti nucleari critici e ambienti sanitari. Con sede ad Atlanta, Mirion opera in 12 paesi e impiega circa 2,700 persone.

Fonte: Mirion Technologies