Uno sguardo ai segreti oceanici di Ganimede: le ultime scoperte di Giunone

By

La navicella spaziale Juno della NASA ha fatto una scoperta rivoluzionaria su Ganimede, la luna più grande di Giove, facendo luce sulle meraviglie nascoste sotto la sua superficie ghiacciata. Utilizzando i dati del Jovian InfraRed Auroral Mapper (JIRAM), i ricercatori hanno identificato sali minerali e composti organici sulla superficie di Ganimede, confermando ulteriormente l'esistenza di un vasto oceano interno.

Precedenti osservazioni di altre missioni della NASA e del Very Large Telescope (VLT) dell'Osservatorio Europeo Australe suggerivano la presenza di sali e sostanze organiche, ma mancavano della risoluzione spaziale necessaria per una determinazione definitiva. Tuttavia, durante il suo sorvolo ravvicinato nel giugno 2021, lo strumento JIRAM di Juno ha catturato immagini a infrarossi e spettri della superficie lunare con dettagli senza precedenti.

I dati ad alta risoluzione ottenuti durante questo incontro hanno rivelato le caratteristiche spettrali uniche di vari materiali diversi dal ghiaccio d’acqua. Tra i composti chiave rilevati figurano il cloruro di sodio idrato, il cloruro di ammonio, il bicarbonato di sodio e le aldeidi potenzialmente alifatiche. Questi risultati offrono preziose informazioni sulla composizione di Ganimede e forniscono indizi allettanti sulla sua storia geologica.

“Abbiamo trovato la maggiore abbondanza di sali e sostanze organiche nei terreni scuri e luminosi a latitudini protette dal campo magnetico. Ciò suggerisce che stiamo vedendo i resti di una salamoia oceanica profonda che ha raggiunto la superficie di questo mondo ghiacciato", ha spiegato Scott Bolton, il ricercatore principale di Juno del Southwest Research Institute di San Antonio.

Questa scoperta non solo migliora la nostra comprensione della complessa chimica di Ganimede, ma si aggiunge anche al crescente numero di prove a sostegno dell’esistenza di oceani sotterranei nelle lune ghiacciate di tutto il sistema solare. Si ritiene che anche Europa, un'altra luna gioviana, ospiti un oceano sotto la sua crosta ghiacciata ed è stata al centro delle indagini di Giunone.

Mentre Giunone continua la sua missione, si prepara per un imminente incontro con Io, una delle lune di Giove celebrata per la sua intensa attività vulcanica. Previsto per il 30 dicembre, questo sorvolo ravvicinato porterà la navicella spaziale a sole 932 miglia (1,500 chilometri) dalla superficie esplosiva di Io. Le conoscenze acquisite da questo incontro sono attese con impazienza, poiché contribuiranno alla nostra comprensione dei processi volatili all’interno del sistema solare.

Domande frequenti (FAQ)

D: Cos'è JIRAM?

R: JIRAM sta per Jovian InfraRed Auroral Mapper, uno spettrometro a bordo della navicella spaziale Juno della NASA che raccoglie dati a infrarossi per studiare la composizione dei corpi celesti.

D: Cosa ha scoperto Giunone su Ganimede?

R: Le ultime scoperte di Giunone confermano la presenza di sali minerali e composti organici sulla superficie di Ganimede, fornendo un'ulteriore prova dell'oceano interno nascosto della luna.

D: Quale altra luna Giunone intende esplorare?

R: Giunone si sta preparando a studiare Io, una delle lune di Giove nota per la sua attività vulcanica. Un sorvolo ravvicinato è previsto per il 30 dicembre 2023.

(Nota: l'articolo di origine non viene fornito, quindi non è possibile citare alcuna fonte specifica.)