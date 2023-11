Nuovi traguardi raggiunti alla convocazione dell'autunno 2023: celebrare i pionieri della scienza e dell'arte

Durante la Convocazione dell'autunno 2023 tenutasi a Place des Arts, circa 1,000 studenti hanno attraversato il palco della Salle Wilfrid-Pelletier per ricevere i loro meritati diplomi. L'Università ha colto l'occasione per riconoscere persone eccezionali per i loro notevoli contributi alla scienza e all'arte.

Uno di questi individui onorati durante la cerimonia mattutina è stato MiMi Aung, a cui è stato conferito il prestigioso Dottore in Scienze, honoris causa. Aung, un ingegnere spaziale pioniere, ha fatto la storia mentre lavorava al Jet Propulsion Laboratory (JPL) della NASA. Ha guidato la creazione e il volo di successo del primo aereo in assoluto a realizzare un volo motorizzato e controllato su un altro pianeta. L’innovativo velivolo denominato “Ingenuity” è decollato nella sottile atmosfera di Marte ed è rimasto in volo per ben 39 secondi. In confronto, il primo volo dei fratelli Wright sulla Terra durò solo 12 secondi. L'ingegno di Aung ha portato al successo di oltre 60 missioni per "Ingenuity" negli ultimi due anni. Ampliando i suoi orizzonti, Aung si è recentemente unita al Project Kuiper di Amazon come direttore della gestione del programma tecnico, dove mira ad aumentare l'accesso globale a Internet a banda larga attraverso una rete satellitare nell'orbita terrestre bassa.

Nel pomeriggio della cerimonia di convocazione, l'Università ha onorato Robert Houle, artista e laureato alla McGill, con l'ambito titolo di Dottore in Giurisprudenza, honoris causa. Il viaggio di Houle come sopravvissuto a una scuola residenziale lo ha portato a trovare conforto ed esprimersi attraverso la pittura e il disegno. Negli ultimi cinquant'anni si è evoluto in una delle figure di spicco dell'arte canadese contemporanea. Houle ha dedicato la sua vita a sostenere il riconoscimento degli artisti indigeni e a stabilire una leadership indigena all'interno delle istituzioni accademiche e culturali. In particolare, è diventato il primo curatore di arte indigena contemporanea presso il Canadian Museum of Civilization ed è stato anche il primo professore di studi indigeni presso l'Ontario College of Art and Design. Gli eccezionali contributi di Houle all'arte canadese gli sono valsi numerosi riconoscimenti, tra cui il Janet Braide Memorial Award per l'eccellenza nella storia dell'arte canadese, che ha vinto due volte.

La Convocazione dell'autunno 2023 ha celebrato i risultati di questi straordinari individui che hanno ampliato i confini della scienza e dell'arte. I loro contributi di grande impatto ispireranno senza dubbio le generazioni future a raggiungere nuovi traguardi e a creare la propria eredità duratura.

FAQ

Che cos'è l'onore causa?

Honoris causa è un termine latino utilizzato per indicare una laurea honoris causa rilasciata da un'università o istituzione senza che il destinatario abbia completato i consueti requisiti accademici.

Chi è MiMi Aung?

MiMi Aung è un ingegnere spaziale pionieristico che ha guidato la creazione e il volo del primo aereo in assoluto, chiamato "Ingenuity", per realizzare il volo a motore e controllato su un altro pianeta.

Chi è Robert Houle?

Robert Houle è un artista, sopravvissuto alla scuola residenziale e figura di spicco dell'arte contemporanea canadese. È noto per la sua instancabile difesa degli artisti indigeni e per la leadership all'interno delle istituzioni accademiche e culturali.