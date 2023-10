Uno straordinario evento celeste: l’eclissi solare anulare per abbellire i cieli

By

Sabato, milioni di osservatori del cielo in un'area significativa degli Stati Uniti avranno l'opportunità di assistere a un'affascinante eclissi solare anulare, presentando un brillante anello di fuoco che circonda il sole. Il percorso diretto dell'eclissi attraverserà otto stati, dall'Oregon al Texas. Tuttavia, anche senza l’anello di fuoco, è possibile osservare almeno un’eclissi parziale in tutti i restanti 41 stati continentali, inclusa l’Alaska.

La Nasa trasmetterà in streaming l’evento, fornendo agli spettatori uno sguardo attraverso i telescopi posizionati lungo il corso dell’eclissi. Un'eclissi anulare si verifica quando la Luna passa tra il sole e la Terra, ma lo fa nel punto più lontano o vicino al nostro pianeta. Di conseguenza, la Luna appare più piccola del Sole e non lo eclissa completamente, creando un'immagine in cui un disco scuro poggia su un disco più grande e luminoso, formando l'illusione di un anello di fuoco.

La NASA ha sottolineato l’importanza di dare priorità alla sicurezza durante l’evento, consigliando alle persone di evitare la visione diretta dell’eclissi senza occhiali specializzati per eclissi, un visore solare o filtri solari su un telescopio. L'agenzia spaziale raccomanda anche metodi alternativi di osservazione, come l'utilizzo di un proiettore stenopeico.

Per sfruttare questa opportunità unica, gli scienziati stanno utilizzando l’eclissi per studiare l’impatto di un’improvvisa diminuzione della luce solare sull’alta atmosfera. Tre “razzi sonda” della Nasa saranno lanciati nella zona d'ombra dell'eclissi dalla base missilistica di White Sands nel Nuovo Messico per documentare i cambiamenti atmosferici.

Dopo una precedente apparizione sopra l'Alaska, l'eclissi anulare diventerà visibile per la prima volta nell'Oregon centrale e meridionale intorno alle 9:13 PT. Procederà quindi lungo una traiettoria sud-est, attraversando sezioni della California, Nevada, Idaho, Utah, Arizona e Nuovo Messico prima di attraversare un'ampia distesa del Texas e del Golfo del Messico. Si prevede che la durata dell'eclissi negli Stati Uniti durerà circa un'ora. Anche i paesi dell’America centrale e meridionale, dal Belize al Brasile, così come la penisola dello Yucatan, sperimenteranno il percorso dell’anularità.

