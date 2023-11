Scoperto il buco nero supermassiccio della Via Lattea che ruota a velocità sorprendente: nuovo studio

La nostra Via Lattea, che ospita miliardi di stelle e pianeti, è governata al suo centro da un’entità misteriosa: un buco nero supermassiccio. Recenti ricerche scientifiche hanno svelato una rivelazione sbalorditiva: questo colosso cosmico gira a una velocità sorprendentemente veloce. Sebbene sia noto da tempo che i buchi neri possiedono una velocità di rotazione massima, questo ultimo studio fa luce sull’eccezionale velocità con cui il nostro buco nero galattico gira vorticosamente.

Per comprendere la portata di questa scoperta, è fondamentale coglierne le dinamiche sottostanti. Quando ci troviamo sulla superficie terrestre, il nostro peso non è dettato esclusivamente dalla gravità, ma anche influenzato dalla forza centrifuga generata dalla rotazione del pianeta. La combinazione di queste forze opposte ci mantiene con i piedi per terra. È interessante notare che la presenza della forza centrifuga provoca una variazione di peso sulla superficie terrestre. All'equatore il nostro peso è leggermente inferiore che ai poli, con una differenza di circa lo 0.3%.

Questo concetto si estende ai corpi celesti rotanti, compresi i buchi neri. Anche se i buchi neri non hanno una superficie tangibile, mostrano una velocità di rotazione massima, analoga a quella dei pianeti. La loro immensa attrazione gravitazionale distorce il tessuto dello spaziotempo che li circonda, un fenomeno quantificato come la rotazione del buco nero nell'equazione della relatività generale di Einstein. Questa rotazione è rappresentata da una proprietà denominata "a", che va da 0 (spin minima) a 1 (spin massima).

In conformità con un recente rapporto di ScienceAlert, un team dedicato di scienziati ha intrapreso un’analisi meticolosa delle osservazioni radio e dei raggi X per stimare la rotazione del nostro buco nero galattico. I risultati hanno rivelato che il valore "a" rientra in un sorprendente intervallo compreso tra 0.84 e 0.96, vicino all'apice dello spin massimo. Ciò implica che il buco nero supermassiccio nel cuore della nostra Via Lattea possiede una straordinaria velocità di rotazione, affascinando gli scienziati di tutto il mondo.

FAQ:

D: Cos'è un buco nero?

R: Un buco nero è una regione dello spazio con un'attrazione gravitazionale così intensa che nulla, nemmeno la luce, può sfuggire alla sua presa.

D: Qual è lo spin di un buco nero?

R: Lo spin di un buco nero si riferisce alla sua velocità di rotazione ed è definito dalla distorsione che crea nel tessuto spaziotemporale che lo circonda.

D: Come viene misurata la rotazione di un buco nero?

R: La rotazione di un buco nero viene stimata attraverso l'analisi dettagliata delle osservazioni radio e dei raggi X.

D: Qual è il significato della rotazione del buco nero supermassiccio nella Via Lattea?

R: Comprendere la rotazione del buco nero supermassiccio al centro della nostra galassia fornisce preziose informazioni sulla dinamica e sull’evoluzione delle galassie nel loro complesso.

Fonti: ScienceAlert