Il telescopio spaziale James Webb rivela la prevalenza delle galassie a disco nell'Universo primordiale

Un team internazionale di ricercatori, tra cui scienziati dell'Università di Manchester e dell'Università di Victoria, ha fatto una scoperta rivoluzionaria utilizzando il telescopio spaziale James Webb. La loro ricerca ha rivelato che le galassie simili alla nostra Via Lattea sono dominanti in tutto l’universo e sono molto più comuni di quanto si credesse in precedenza. Le scoperte del team mettono in discussione le teorie esistenti sulla formazione e l'evoluzione delle galassie.

Pubblicato su The Astrophysical Journal, lo studio sottoposto a revisione paritaria indica che le galassie a disco, che in precedenza si pensava fossero rare nell’universo primordiale, sono in realtà 10 volte più diffuse durante questo periodo di tempo. Per molto tempo si è creduto che queste galassie appena formate non possedessero strutture distinguibili come bracci di spirale, barre o anelli fino ad almeno sei miliardi di anni dopo il Big Bang. Tuttavia, la nuova ricerca suggerisce che queste caratteristiche potrebbero essere emerse già 3.7 miliardi di anni dopo la nascita dell’universo.

Lo studio, che ha classificato quasi 4,000 galassie dell’universo primordiale, le ha classificate in base alla forma e alla struttura. Il team ha scoperto che il campione era costituito da galassie a disco, sorgenti puntiformi e sferoidi. Le galassie di quest'ultimo gruppo hanno mostrato segni di fusioni con altre galassie e esplosioni di formazione stellare, indicando una natura strutturata.

La scoperta mette in discussione le teorie esistenti sulla formazione e l’evoluzione delle galassie negli ultimi 10 miliardi di anni. Christopher Conselice, professore di astronomia all'Università di Manchester e coautore dello studio, ha affermato che gli astronomi devono ora riconsiderare la loro comprensione dello sviluppo iniziale delle galassie.

L'autore principale Leonardo Ferreira dell'Università di Victoria ha sottolineato l'importanza del telescopio spaziale James Webb in questa ricerca, affermando che la sua capacità di trovare così tante galassie a disco nell'universo primordiale dimostra la potenza dello strumento e indica che le strutture delle galassie si sono formate molto prima rispetto al passato. creduto.

Questo studio innovativo apre la strada a nuove idee e teorie sull’evoluzione delle galassie nel corso della storia dell’universo.

