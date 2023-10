I ricercatori studiano le implicazioni della meccanica delle onde variabili nel tempo

Ricercatori dell'Università di Tampere e dell'Università della Finlandia orientale hanno condotto uno studio sulla meccanica delle onde variabili nel tempo nella fotonica. Il loro obiettivo era definire in che modo i media variabili nel tempo influenzano i fenomeni ondosi e hanno esaminato le modifiche apportate all'equazione d'onda standard quando la velocità di un'onda non è costante. Il team ha sviluppato un’equazione delle onde in accelerazione che tiene conto dei cambiamenti nella velocità di un’onda nel tempo.

Inizialmente, i ricercatori hanno incontrato difficoltà nel risolvere l’equazione, ma si sono resi conto che il comportamento della soluzione somigliava a quello dei fenomeni relativistici. Hanno scoperto che una velocità di riferimento costante, come la velocità della luce nel vuoto, era necessaria per produrre soluzioni in linea con il comportamento previsto. Questa ricerca ha portato alla scoperta della “freccia del tempo”, che stabilisce una direzione del tempo ben definita in termini di onde acceleranti. I ricercatori hanno osservato che l’equazione delle onde in accelerazione consente solo soluzioni in cui il tempo scorre in avanti, ma non all’indietro.

Inoltre, lo studio ha esaminato la conservazione dell'energia e della quantità di moto nelle onde continue attraverso le interfacce. La conservazione della quantità di moto alla luce è stata oggetto di dibattito noto come controversia Abraham-Minkowski. Attraverso la loro ricerca, gli scienziati hanno stabilito che gli effetti relativistici svolgono un ruolo nella conservazione della quantità di moto delle onde. Attribuirono l'illusione della non conservazione alla contrazione della lunghezza causata dalla dilatazione del tempo subita dall'onda all'interno di un mezzo materiale.

L'equazione delle onde accelerate ha ampie applicazioni e può essere impiegata nella modellazione analitica delle onde continue, anche in materiali variabili nel tempo. Permette ai ricercatori di esplorare scenari che prima erano risolvibili solo numericamente. Uno di questi scenari coinvolge un cristallo temporale fotonico disordinato, un’ipotetica sostanza in cui le onde rallentano esponenzialmente mentre guadagnano energia. Il formalismo del team ha dimostrato che il cambiamento di energia in questi casi è dovuto alla curvatura dello spazio-tempo subita dall'onda.

Questo studio contribuisce a far progredire la comprensione dei mezzi variabili nel tempo e del loro impatto sui fenomeni ondosi. Evidenzia inoltre le caratteristiche fondamentali della natura, tra cui la direzione fissa del tempo e la conservazione della quantità di moto nelle onde. Ulteriori ricerche in questo campo potrebbero portare a innovazioni significative nel campo della fotonica e non solo.

Fonte:

– Matias Koivurova, Charles W. Robson e Marco Ornigotti. “Media variabili nel tempo, relatività e freccia del tempo”. Ottica. DOI: 10.1364/OTTICA.494630