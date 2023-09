Le megattere in migrazione assumono comportamenti giocosi con le alghe

Una nuova ricerca suggerisce che le megattere in migrazione si comportano in modo giocoso con le alghe. Il dottor Olaf Meynecke, del Centro di ricerca costiera e marina della Griffith University, aveva precedentemente osservato le balene che rotolavano su substrati sabbiosi come possibile mezzo per rimuovere cellule morte della pelle e parassiti. Ora, il suo ultimo studio si concentra sull’interazione dei misticeti, in particolare delle megattere, con ciuffi di alghe e alghe.

Lo studio, intitolato “Che cosa c’è in gioco: l’interazione della megattera con le alghe marine è un fenomeno globale”, evidenzia che questo comportamento è coerente tra diverse popolazioni in tutto il mondo. Il dottor Meynecke ha analizzato le osservazioni aeree sulla costa orientale dell'Australia e ha documentato le interazioni da tutto il mondo. Le interazioni hanno coinvolto 163 balene, di cui le megattere sono le più diffuse.

Secondo il dottor Meynecke esistono due teorie plausibili per questo comportamento: il gioco e l'automedicazione. Le balene possono impegnarsi in comportamenti giocosi con le alghe, ma potrebbero esserci anche ulteriori benefici come l’apprendimento, la socializzazione, la rimozione degli ectoparassiti e il trattamento della pelle utilizzando le proprietà antibatteriche delle alghe brune.

Identificare questo comportamento tra diverse popolazioni è fondamentale per comprendere le preferenze di habitat delle megattere e far luce sui comportamenti complessi che esibiscono. Questa ricerca dimostra che c’è ancora molto da imparare su queste magnifiche creature.

Fonte: Jan-Olaf Meynecke et al, Cosa c'è in gioco: l'interazione della megattera con le alghe marine è un fenomeno globale, Journal of Marine Science and Engineering (2023).

Fonte: Università Griffith (Phys.org)

Definizioni:

– Baleen: balene che hanno piastre di fanoni al posto dei denti e si nutrono di piccoli organismi tramite filtraggio.

– Ectoparassiti: parassiti che vivono sulla superficie esterna del loro ospite.

Citazione:

Phys.org. "Le megattere in migrazione in tutto il mondo sono state viste rotolarsi e giocare con le alghe." Phys.org, 27 settembre 2023.

(Nessun URL fornito nell'articolo di origine)