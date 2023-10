Il ruolo del microbiota intestinale e delle interazioni macrofago-neutrofili negli effetti degli acidi fenolici sull’infiammazione intestinale

By

In un recente studio pubblicato su Cell Death & Disease, i ricercatori hanno studiato l’impatto degli acidi fenolici alimentari sull’infiammazione intestinale nel contesto della malattia infiammatoria intestinale (IBD) e il ruolo del microbiota intestinale e delle interazioni macrofagi-neutrofili nel mediare questi effetti.

Macrofagi e neutrofili, due tipi di cellule immunitarie, svolgono un ruolo fondamentale nello sviluppo delle IBD. L’interruzione dell’attivazione proinfiammatoria dei macrofagi, in risposta al microbiota intestinale alterato, contribuisce alla patogenesi della malattia. Lo spostamento dei macrofagi da un fenotipo proinfiammatorio M1 a un fenotipo antinfiammatorio M2 può alleviare la colite, un segno distintivo delle IBD. Lo studio mirava a indagare se i polifenoli alimentari, in particolare gli acidi fenolici, potessero avere un impatto sull’infiammazione intestinale attraverso le interazioni tra macrofagi, neutrofili e microbiota intestinale.

I ricercatori hanno condotto esperimenti utilizzando un modello murino di colite indotta da destrano solfato di sodio (DSS) e hanno somministrato per via orale ai topi quattro diversi acidi fenolici. Hanno anche condotto esperimenti che prevedevano il trattamento antibiotico e il trapianto di microbiota fecale per esaminare il ruolo del microbiota intestinale negli effetti protettivi degli acidi fenolici contro la colite.

I risultati hanno mostrato che diversi acidi fenolici avevano effetti diversi sulla colite. L’acido clorogenico (CGA) ha alleviato la colite in modo macrofago-dipendente promuovendo la conversione dei macrofagi M1 proinfiammatori in macrofagi M2 antiinfiammatori. L’acido ferulico (FA) ha migliorato la colite bloccando la formazione di trappole extracellulari dei neutrofili (NET), un tipo di risposta immunitaria. L’acido caffeico (CA) e l’acido ellagico (EA) hanno esercitato i loro effetti attraverso le interazioni con il microbiota intestinale e la produzione di metaboliti antinfiammatori.

Lo studio fornisce approfondimenti sui meccanismi attraverso i quali gli acidi fenolici possono mitigare l’infiammazione intestinale e offre potenziali approcci terapeutici per le IBD. Sono necessarie ulteriori ricerche per comprendere appieno le vie di segnalazione e i recettori coinvolti negli effetti protettivi degli acidi fenolici.

