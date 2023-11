Scoperta archeologica rivela che gli antichi esseri umani indossavano scarpe in Sud Africa

Gli archeologi hanno recentemente fatto una scoperta rivoluzionaria sulla costa del Capo del Sud Africa che mette alla prova la nostra comprensione dei primi progressi tecnologici umani. I risultati suggeriscono che gli antichi esseri umani potrebbero aver indossato scarpe durante la media età della pietra, un periodo noto anche come periodo mesolitico nella preistoria africana. Questa scoperta, risalente a un periodo compreso tra 75,000 e 150,000 anni fa, indica la possibilità che gli antichi esseri umani possedessero una complessità cognitiva maggiore di quanto si credesse in precedenza.

Le prime scarpe conosciute, secondo precedenti ritrovamenti archeologici, risalgono solo a circa 6,000 anni fa e furono trovate in alcune parti d'Europa. In precedenza si pensava che gli esseri umani in Sud Africa non indossassero scarpe fino a circa 2,000 anni fa. Tuttavia, nuove prove lungo la costa del Capo del Sud Africa mettono in discussione questa nozione. Tracce fossili nelle paleosuperfici hanno rivelato quelle che gli esperti ritengono essere impronte umane rivestite con una qualche forma di copertura rozza simile a una scarpa.

Bernhard Zipfel, ricercatore presso l'Università di Witwatersrand, Istituto di studi evolutivi di Johannesburg, afferma che questi risultati indicano che gli antichi esseri umani che lasciarono le loro impronte sulla costa del Capo durante l'età della pietra media probabilmente indossavano una sorta di calzature antiche. Il terreno roccioso lungo la costa avrebbe reso necessaria la protezione dei piedi per prevenire lesioni che avrebbero potuto essere mortali.

Le tipologie di scarpe indossate dagli antichi uomini sono ancora incerte a causa della natura deperibile dei materiali utilizzati. A differenza dei manufatti in pietra, le calzature realizzate con materiali organici si degradano rapidamente ed è improbabile che sopravvivano per migliaia di anni. Tuttavia, i ricercatori stanno utilizzando tracce fossili come mezzo per studiare le calzature indossate dai nostri antichi antenati. Le tracce fossili includono le impronte lasciate da impronte antiche, impronte di corpi e altre prove che possono fornire informazioni sulla vita antica.

Basandosi sull’aspetto delle tracce fossili, Zipfel suggerisce che le scarpe antiche somigliano più da vicino ai “plakkies” o alle infradito. Le somiglianze tra le tracce fossili e i sandali indossati dal popolo San, i più antichi abitanti dell'Africa meridionale, supportano ulteriormente questa ipotesi.

Per ottenere ulteriori informazioni, Zipfel e i suoi colleghi hanno condotto esperimenti indossando riproduzioni moderne di vari tipi di calzature antiche mentre camminavano lungo le stesse spiagge dove un tempo vagavano questi individui vestiti di scarpe. Il confronto delle tracce fossili con le tracce moderne prodotte dalle riproduzioni ha rivelato correlazioni significative, portando i ricercatori a identificare almeno tre distinti siti di tracce realizzate da esseri umani che indossavano calzature antiche.

Anche se rimangono alcune domande e sono necessarie ulteriori ricerche, Zipfel e il suo team ritengono che le loro scoperte contribuiscano alla nostra comprensione di quando gli esseri umani hanno iniziato a indossare le scarpe. Questi risultati suggeriscono fortemente che la regione dell’Africa meridionale abbia svolto un ruolo cruciale nello sviluppo delle capacità cognitive e pratiche tra gli antichi esseri umani. La ricerca condotta da Zipfel e dai suoi colleghi offre preziose informazioni sui progressi tecnologici dei nostri primi antenati e getta nuova luce sulla complessità delle loro capacità cognitive.

Domande frequenti (FAQ)

D: Quando furono scoperte le prime scarpe conosciute?

R: Le prime scarpe conosciute, risalenti a circa 6,000 anni fa, furono trovate in alcune parti d'Europa.

D: Quali erano le credenze precedenti sull’uso delle scarpe in Sud Africa?

R: Si credeva che gli esseri umani in Sud Africa non indossassero scarpe fino a circa 2,000 anni fa.

D: Cosa ha rivelato la recente scoperta in Sud Africa?

R: La scoperta ha rivelato tracce fossili di impronte umane che indossavano una qualche forma di copertura simile a una scarpa, indicando che gli antichi esseri umani in Sud Africa potrebbero aver indossato scarpe durante l'età della pietra media.

D: Che tipo di scarpe indossavano gli antichi esseri umani?

R: I tipi esatti di scarpe indossate dagli antichi esseri umani sono ancora incerti a causa della natura deperibile dei materiali. Tuttavia, in base all'aspetto delle tracce fossili, assomigliano molto alle infradito.

D: Perché la scoperta è significativa?

R: La scoperta mette in discussione le precedenti credenze sui tempi e sull’uso delle scarpe in Sud Africa, suggerendo che gli antichi esseri umani fossero cognitivamente più avanzati di quanto si pensasse in precedenza. Sottolinea inoltre l’importanza della regione dell’Africa meridionale nello sviluppo delle prime capacità cognitive e pratiche umane.