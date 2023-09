Uno studio rileva un potenziale adattamento alle microplastiche negli invertebrati

By

Un nuovo studio condotto dai ricercatori della Griffith University ha esplorato gli effetti dell’esposizione alla microplastica su un invertebrato che vive nei sedimenti, in particolare il macroinvertebrato d’acqua dolce Chironomus tepperi. Lo studio, intitolato “Risposte metabolomiche nell’invertebrato bentonico d’acqua dolce, Chironomus tepperi, esposto a microplastiche di polietilene: un’indagine di due generazioni”, è il primo nel suo genere a valutare la metabolomica di C. tepperi in risposta all’esposizione microplastica.

I risultati dello studio hanno mostrato che mentre la generazione "genitrice" di C. tepperi ha subito impatti negativi sulla sopravvivenza, crescita ed emergenza, la successiva generazione "figlia" non ha mostrato alcun effetto negativo. Ciò suggerisce il potenziale di adattamento in risposta alle microplastiche.

I profili dei metaboliti nella generazione dei genitori hanno indicato che l’ingestione di microplastiche potrebbe inibire l’acquisizione del cibo o l’assimilazione dei nutrienti, portando agli impatti negativi osservati. Tuttavia, le larve in condizioni non esposte non hanno mostrato differenze nella sopravvivenza o nei profili dei metaboliti, indicando che gli effetti non si sono trasferiti alla generazione successiva.

Le implicazioni di questi risultati sono significative poiché le microplastiche rappresentano una preoccupazione crescente negli ambienti di acqua dolce, compresi i sedimenti. Nonostante sia nota l’ingestione di microplastiche da parte degli organismi acquatici, esistono informazioni limitate sugli effetti delle microplastiche sugli invertebrati che vivono nei sedimenti, soprattutto su più generazioni e a concentrazioni ambientali realistiche.

Lo studio non solo fa luce sugli effetti letali delle microplastiche su C. tepperi, ma fornisce anche preziose informazioni sulle potenziali risposte fisiologiche e sugli adattamenti degli organismi all’ingestione di microplastiche. Tuttavia, sono necessarie ulteriori ricerche per comprendere i meccanismi di adattamento e gli effetti a lungo termine di concentrazioni più elevate di microplastiche.

Nel complesso, questo studio evidenzia la necessità di un monitoraggio e di una ricerca continui sugli impatti delle microplastiche sugli ecosistemi acquatici, nonché sul potenziale degli organismi di adattarsi a questi fattori di stress.

Fonte:

