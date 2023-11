Gli scienziati sviluppano un metodo per individuare le particelle microplastiche nel suolo

Una nuova ricerca condotta dall’Università di Potsdam e dall’HZB ha sviluppato con successo per la prima volta un metodo per localizzare con precisione le particelle microplastiche nel suolo. L’inquinamento da microplastica è diventato un problema ambientale significativo, con fonti tra cui l’usura dei pneumatici, l’erba artificiale, i cosmetici, i detersivi, gli indumenti, le maschere usa e getta, i sacchetti di plastica e altri rifiuti che finiscono nell’ambiente.

Il team ha utilizzato una combinazione di analisi di neutroni e raggi X per creare tomografie 3D di campioni di terreno, consentendo loro di visualizzare la deposizione di particelle microplastiche e l’impatto sulle strutture del suolo. I tomogrammi a neutroni hanno identificato chiaramente le particelle microplastiche, mentre la tomografia a raggi X ha fornito informazioni sulla disposizione delle particelle minerali e sulla loro formazione di strutture. Sovrapponendo le due tomografie, i ricercatori sono stati in grado di stimare la dimensione e la forma delle particelle microplastiche e valutare i cambiamenti nella struttura del suolo causati dalla loro presenza.

Per convalidare il metodo, sono stati preparati campioni di terreno contenenti particelle microplastiche artificiali, nonché campioni in cui sono state osservate radici di lupino in presenza di microplastiche. I risultati sono stati significativi e mostrano come i frammenti microplastici, come quelli del film di pacciamatura utilizzato nella coltivazione degli asparagi, possano alterare il flusso dell’acqua e creare crepe nella matrice del terreno. Ciò solleva preoccupazioni circa le proprietà idrauliche e la capacità di stoccaggio dell’acqua del suolo, soprattutto considerando la crescente probabilità di siccità e forti piogge dovute ai cambiamenti climatici.

Sono necessarie ulteriori ricerche per studiare gli effetti sistematici delle microplastiche sul suolo e la sua capacità di adattarsi alle mutevoli condizioni climatiche. Lo studio apre nuove possibilità per comprendere la distribuzione e l’impatto delle particelle microplastiche nel suolo, contribuendo con preziose informazioni agli sforzi di conservazione ambientale.

