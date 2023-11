Il rilevamento di microplastiche nelle nuvole solleva preoccupazioni sui modelli meteorologici

L’inquinamento da microplastiche è diventato una preoccupazione diffusa, con la sua presenza osservata dagli oceani alle cime delle montagne. Ora, un nuovo studio ha scoperto microplastiche nelle nuvole, sollevando preoccupazioni sul loro potenziale impatto sui modelli meteorologici. Questi minuscoli frammenti di plastica, più piccoli di cinque millimetri, provengono da prodotti di uso comune come abbigliamento, imballaggi e pneumatici per auto. Una volta rilasciati nell’ambiente, possono viaggiare nell’aria e finire in luoghi inaspettati.

Lo studio, condotto da Yan Wang e pubblicato dall’American Chemical Society, ha rilevato microplastiche in campioni di nuvole provenienti dal Monte Tai, nella Cina orientale. I ricercatori hanno scoperto che le nuvole più dense e a quote più basse contenevano quantità maggiori di microplastiche, composte da polimeri comuni come il polietilene tereftalato e il polipropilene. Le microplastiche in queste nubi erano tipicamente più piccole di 100 micrometri ma potevano estendersi fino a 1,500 micrometri. In particolare, le microplastiche più vecchie e più ruvide contenevano sostanze aggiuntive come piombo, mercurio e ossigeno sulle loro superfici, che potrebbero facilitare lo sviluppo delle nuvole.

I modelli computerizzati utilizzati dai ricercatori hanno tracciato le origini di queste microplastiche nelle aree interne, piuttosto che negli oceani o nelle montagne vicine. Esperimenti di laboratorio hanno inoltre rivelato che le microplastiche esposte a condizioni simili a nuvole subiscono cambiamenti nelle dimensioni e nella struttura, accumulando più gruppi contenenti piombo, mercurio e ossigeno. Ciò suggerisce che le nubi alterano le microplastiche in modi che potenzialmente influenzano la formazione delle nubi e la distribuzione dei metalli presenti nell’aria.

Questa scoperta sottolinea la crescente preoccupazione per la natura pervasiva dell’inquinamento da microplastiche e i suoi impatti imprevisti sull’ambiente. Sebbene siano necessarie ulteriori ricerche per comprendere l’intera portata degli effetti delle microplastiche su nuvole e condizioni meteorologiche, è chiaro che le microplastiche comportano rischi significativi per l’ambiente e la salute. Possono essere ingeriti da animali marini e terrestri, causando danni fisici e blocchi digestivi. Le sostanze chimiche presenti in queste plastiche possono essere tossiche e accumularsi nella catena alimentare, compromettendo la biodiversità e la salute dell’ecosistema. Inoltre, le microplastiche possono penetrare nelle fonti alimentari umane, in particolare nei frutti di mare, sollevando preoccupazioni sui potenziali effetti sulla salute a lungo termine.

Poiché le microplastiche persistono nell’ambiente per centinaia di anni, il loro accumulo rappresenta un problema crescente. Possono assorbire e concentrare gli inquinanti ambientali, che possono poi essere trasferiti agli organismi e causare vari problemi di salute. Le microplastiche influiscono anche sulla salute del suolo, sulla qualità dell’acqua e persino sulla qualità dell’aria, con il rischio di inalazione da parte degli esseri umani. La ricerca in corso sta esplorando il modo in cui le microplastiche interagiscono con i cambiamenti climatici, compreso il loro ruolo nella formazione delle nuvole e il potenziale impatto sui modelli meteorologici.

FAQ

Cosa sono le microplastiche?

Le microplastiche sono minuscoli frammenti di plastica, più piccoli di cinque millimetri, che provengono da prodotti di uso comune come abbigliamento, imballaggi e pneumatici per auto.

Come vengono rilevate le microplastiche nelle nuvole?

In uno studio dell’American Chemical Society, i ricercatori hanno raccolto campioni di nuvole dal Monte Tai, nella Cina orientale, e hanno scoperto microplastiche nelle nuvole.

Quali sono i pericoli legati alle microplastiche?

Alcuni dei principali pericoli associati alle microplastiche includono l’impatto sulla fauna selvatica, i rischi per la salute umana, la persistenza ambientale, la contaminazione chimica, l’impatto sulla salute del suolo, le particelle sospese nell’aria, i problemi di qualità dell’acqua e la potenziale interazione con il cambiamento climatico.

Sono necessarie ulteriori ricerche sulle microplastiche?

Sì, i ricercatori sottolineano che sono necessarie ulteriori ricerche per comprendere appieno la portata degli effetti delle microplastiche sulle nuvole e sul tempo, nonché il loro impatto complessivo sull’ambiente.