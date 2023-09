Microplastiche contaminano una grotta remota nel Missouri, lo dimostra uno studio

La contaminazione da microplastica è stata scoperta nel sistema Cliff Cave nel Missouri, secondo uno studio condotto da scienziati analizzando campioni raccolti dagli studenti. Questa scoperta è particolarmente allarmante perché la grotta non era stata visitata dagli esseri umani per tre decenni prima della ricerca. Le microplastiche sono definite come particelle di plastica di diametro inferiore a 5.0 millimetri (0.2 pollici), e quelle troppo piccole per essere viste causano danni significativi. La presenza di microplastiche nel nostro approvvigionamento alimentare e nell’ambiente naturale può avere conseguenze disastrose.

La dottoressa Elizabeth Hasenmueller, della St. Louis University, e il suo team hanno deciso di indagare sul sistema Cliff Cave come parte di un progetto per i suoi studenti. La maggior parte delle ricerche precedenti sulle microplastiche si è concentrata sugli ambienti delle acque superficiali, come gli oceani e i sistemi di acqua dolce, ma l’analisi degli ambienti sotterranei è stata in gran parte trascurata. Il gruppo di ricerca ha scoperto microplastiche in tutto il sistema di grotte, con le concentrazioni più elevate vicino all’ingresso e nei sedimenti.

È stato scoperto che le microplastiche venivano trasportate nel sistema di grotte durante le inondazioni, trasportate insieme all’acqua in eccesso. Il team ha persino trovato un pacchetto di chip mescolato ai detriti dell'alluvione. Durante il normale flusso dell’acqua, i ricercatori hanno contato una media di 9.2 pezzi di microplastiche per litro (35 per gallone), ma questo numero è aumentato a 81.3 per litro durante gli eventi di inondazione.

I ricercatori hanno notato che i terreni carsici, adatti alla formazione di grotte, sono particolarmente soggetti all’inquinamento da microplastica a causa del rapido trasporto dell’acqua attraverso questi sistemi. È importante notare che il 9% della popolazione mondiale dipende dall’acqua proveniente dalle falde acquifere carsiche. Una volta che le acque si ritirano, le microplastiche rimangono nei sedimenti in concentrazioni più elevate che nell’acqua. Il team ha trovato circa 843 pezzi di microplastica per chilogrammo (383 per libbra) nei sedimenti.

Sebbene non sia sempre possibile identificare l’origine delle microplastiche trovate nella grotta, ricerche precedenti suggeriscono che la densità di popolazione intorno a St. Louis, che è vicina alla grotta, è un fattore significativo nelle concentrazioni locali di microplastiche. I risultati di questo studio evidenziano la necessità di ridurre la produzione e il consumo di plastica a livello sociale, nonché di affrontare il problema dei tessuti sintetici che perdono fibre microplastiche. La presenza di microplastiche nel sistema di grotte potrebbe potenzialmente avere un impatto sulla riproduzione e sui tassi di sopravvivenza di animali come pipistrelli e anfibi che popolano queste grotte.

Fonte:

– Studio: ricerca sull’acqua

– Studio ad accesso aperto: Science of The Total Environment