Un nuovo studio esplora il ruolo delle microplastiche nella formazione delle nuvole e nelle condizioni meteorologiche

Secondo un nuovo studio pubblicato sulla rivista Environmental Science & Technology Letters, le microplastiche, le minuscole particelle che sono state rapidamente trovate in vari ambienti in tutto il mondo, potrebbero svolgere un ruolo nella formazione delle nuvole e nelle condizioni meteorologiche. Questi pezzi di plastica, più piccoli di cinque millimetri, derivano da oggetti di uso quotidiano come vestiti, imballaggi e pneumatici per auto.

I ricercatori hanno rilevato microplastiche non solo nell’atmosfera ma anche nelle profondità dei mari, nella neve sulle montagne e persino nell’aria sopra le città. Con l’avanzare della ricerca scientifica sull’argomento, gli esperti stanno studiando come queste particelle interagiscono con le nuvole e potenzialmente influenzano i modelli meteorologici.

Polietilene tereftalato, polipropilene, polietilene, polistirolo e poliammide erano tra i tipi di plastica utilizzati per creare le particelle microplastiche. Le particelle variavano in dimensioni, la maggior parte misurava meno di 100 micrometri, ma alcune raggiungevano fino a 1,500 micrometri di lunghezza. Gli scienziati hanno osservato che le particelle più vecchie e più ruvide tendevano ad avere più piombo, mercurio e ossigeno attaccati alle loro superfici. Queste sostanze aggiuntive potrebbero potenzialmente aiutare nella formazione delle nuvole.

Sono stati creati modelli computerizzati per simulare il movimento delle particelle di plastica nelle nuvole, prendendo di mira in particolare il Monte Tai come caso di studio. I modelli hanno rivelato che la fonte primaria di frammenti di microplastica era il flusso d’aria proveniente da aree interne altamente popolate, piuttosto che dall’oceano o dalle montagne vicine.

Esperimenti di laboratorio hanno ulteriormente supportato questi risultati, dimostrando che le microplastiche esposte a condizioni simili a nuvole, tra cui la luce ultravioletta e l’acqua filtrata proveniente dalle nuvole, mostravano dimensioni più piccole e superfici più ruvide rispetto a quelle esposte all’acqua o all’aria pura. Inoltre, le microplastiche colpite da condizioni simili a nuvole hanno mostrato concentrazioni più elevate di gruppi contenenti piombo, mercurio e ossigeno. Questi risultati suggeriscono che le nuvole hanno la capacità di modificare le microplastiche, influenzando potenzialmente la formazione delle nuvole e la dispersione dei metalli nell’aria.

Gli autori dello studio riconoscono che sono necessarie ulteriori ricerche per comprendere appieno l’impatto delle microplastiche sulle nuvole e sui modelli meteorologici. Comprendere questi processi può contribuire alla nostra conoscenza dell’inquinamento ambientale e fornire informazioni sulle implicazioni più ampie della contaminazione da plastica.

