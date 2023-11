Esplorando lo sviluppo del microbioma negli anemoni di mare

Gli anemoni di mare, come tutti gli organismi viventi, fanno affidamento su una comunità di microrganismi nota come microbioma per la loro sopravvivenza. I ricercatori dell’Università Heinrich Heine di Düsseldorf (HHU) e dell’Università di Kiel (CAU) hanno condotto uno studio utilizzando l’anemone di mare Nematostella vectenis per comprendere meglio come si sviluppa il microbioma insieme all’ospite.

Il microbioma è composto da vari microrganismi come batteri, funghi e virus che svolgono un ruolo cruciale in processi come il metabolismo e la difesa immunitaria. Senza un microbioma ben bilanciato, gli organismi avrebbero difficoltà ad assorbire i nutrienti essenziali e a mantenere la salute generale.

Il team si è concentrato sulla comprensione dei cambiamenti nella composizione e nel rapporto dei microrganismi nella Nematostella vectenis mentre progredisce attraverso le diverse fasi del suo ciclo di vita. Hanno scoperto che durante le prime fasi della vita, l’organismo ospite controlla principalmente la comunità batterica. Tuttavia, man mano che lo sviluppo continua, le interazioni batteri-batteri diventano più dominanti nella formazione del microbioma.

Per studiare questo fenomeno, i ricercatori hanno condotto un esperimento in cui hanno ricolonizzato i polipi adulti di Nematostella con comunità batteriche corrispondenti a larve, animali giovani e polipi adulti. Hanno osservato che solo i colonizzatori iniziali, che rappresentano i batteri degli animali più giovani, si sono stabiliti con successo nei polipi adulti. I ceppi batterici più vecchi avevano difficoltà a colonizzare e ad affermarsi.

Il team ha concluso che l'ospite, probabilmente attraverso il suo sistema immunitario innato, controlla la composizione dei colonizzatori iniziali. Tuttavia, dopo questo punto, lo sviluppo del microbioma è governato principalmente dai batteri stessi.

I ricercatori hanno anche studiato le reti metaboliche dei batteri, in particolare il modo in cui i diversi ceppi sono collegati e si influenzano a vicenda. Hanno scoperto che la degradazione del polisaccaride chitina svolge un ruolo centrale per i colonizzatori iniziali. Nematostella può produrre chitina, anche se non ne ha bisogno per lo sviluppo strutturale come gli insetti. Questa scoperta suggerisce che la chitina è coinvolta nel microbioma dell’anemone di mare.

Comprendere lo sviluppo del microbioma negli anemoni di mare ha implicazioni che vanno oltre la biologia marina. I risultati potrebbero avere rilevanza nella ricerca medica, in particolare per quanto riguarda la creazione di un microbioma funzionale nei neonati. Una corretta colonizzazione con microbi benefici durante le prime fasi dello sviluppo è essenziale per allenare il sistema immunitario adattativo e prevenire il sistema immunitario e i disturbi metabolici.

Sebbene siano necessarie ulteriori ricerche, queste conoscenze sullo sviluppo del microbioma negli anemoni di mare forniscono preziose conoscenze che possono essere applicate a vari campi, dagli studi ecologici alla salute umana.

Domande frequenti (FAQ)

D: Cos’è un microbioma?



R: Il microbioma si riferisce alla comunità di microrganismi che vivono dentro e su un organismo ospite, come batteri, funghi e virus.

D: Perché il microbioma è importante?



R: Il microbioma svolge un ruolo vitale in vari aspetti della vita di un organismo, tra cui il metabolismo, la difesa immunitaria e l'assorbimento dei nutrienti.

D: Come si sviluppa il microbioma?



R: Il microbioma si sviluppa insieme all’organismo ospite. Nel caso degli anemoni di mare, l'organismo ospite, in particolare il suo sistema immunitario innato, influenza la composizione dei primi colonizzatori del microbioma. Lo sviluppo successivo è governato dalle interazioni tra i batteri stessi.

D: Qual è il significato della chitina nel microbioma dell'anemone di mare?



R: La chitina, un polisaccaride, sembra svolgere un ruolo centrale nello sviluppo del microbioma degli anemoni di mare. Sebbene gli anemoni di mare non richiedano la chitina per lo sviluppo strutturale, il suo coinvolgimento suggerisce la sua importanza nella formazione del microbioma.

D: In che modo questa ricerca si collega alla salute umana?



R: Comprendere lo sviluppo del microbioma negli anemoni di mare fornisce informazioni sulla creazione di un microbioma funzionale nei neonati. Una corretta colonizzazione con microbi benefici nelle prime fasi della vita è fondamentale per la formazione del sistema immunitario e la prevenzione di disturbi immunitari e metabolici.