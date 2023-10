Uno sguardo alla ricerca medica a bordo della Stazione Spaziale Internazionale

KENNEDY SPACE CENTER, Fla., 30 ottobre 2023 /PRNewswire/ — L'imminente missione SpaceX 29th Commercial Resupply Services alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) sarà lanciata il 5 novembre 2023, con l'obiettivo di far avanzare la ricerca medica e potenzialmente trovando nuovi modi per prevenire e curare le malattie sia sulla Terra che nello spazio.

A bordo della missione saranno presenti diversi carichi utili sponsorizzati dall'ISS National Laboratory®, che copriranno una serie di argomenti, dalla produzione di microbi e melanina agli organoidi cerebrali e alla somministrazione di medicinali attraverso il muco. Ogni indagine mira a portare valore all’umanità e a promuovere opportunità commerciali nel regno dell’orbita terrestre bassa.

Il Laboratorio di ricerca navale esplorerà come la microgravità influenza il comportamento dei microbi nella produzione di melanina. Lo studio indagherà il potenziale della microgravità e delle radiazioni cosmiche nella produzione di nuove varianti di melanina che possono essere utilizzate per lo sviluppo di nuovi biomateriali.

Boeing effettuerà test su un rivestimento superficiale polimerico antimicrobico per valutarne l’efficacia contro i microbi in più punti all’interno della ISS. I risultati potrebbero offrire spunti per mitigare i rischi di infezione durante le future missioni spaziali e sulle piattaforme spaziali.

La National Science Foundation (NSF) degli Stati Uniti sta collaborando con l'ISS National Lab finanziando due ricerche biotecnologiche. L’Università della California, Santa Barbara, mira a comprendere il ruolo del muco nelle vie aeree umane e come influisce sulla somministrazione dei farmaci ai polmoni. Lo studio utilizzerà tubi rivestiti di gel per osservare il trasporto di tappi di liquidi attraverso le vie aeree, migliorando potenzialmente i modelli di somministrazione dei farmaci e le terapie per la sindrome da distress respiratorio nei neonati. I ricercatori dell’Università della California, a San Francisco, si concentreranno sull’invecchiamento del sistema immunitario e sulle capacità rigenerative delle cellule epatiche utilizzando chip di tessuto epatico immunitario 3D. Questa ricerca potrebbe portare a interventi in grado di rallentare l’invecchiamento e migliorare la guarigione del fegato nei pazienti sulla Terra.

L’Università della California, a San Diego, studierà gli effetti della microgravità sugli organoidi cerebrali derivati ​​da cellule staminali per ottenere informazioni sull’invecchiamento accelerato nello spazio e sul declino cognitivo. I risultati potrebbero contribuire a una maggiore comprensione delle condizioni neurologiche come la demenza e l'Alzheimer e potenzialmente aprire le porte a nuovi trattamenti.

Redwire Space, una figura di spicco nello sviluppo di strutture spaziali, utilizzerà il suo laboratorio farmaceutico spaziale per eseguire esperimenti sulla crescita dei cristalli proteici utilizzando la microgravità. L’assenza di gravità consente ai cristalli di crescere più grandi e in modo più uniforme, migliorando potenzialmente le terapie per i pazienti. Questa struttura sarà aperta alla comunità delle scienze della vita per ulteriori indagini una volta pienamente operativa.

Queste indagini rivoluzionarie saranno presentate in un webinar ospitato dall’ISS National Lab e dalla NASA, e i membri dei media saranno invitati a porre domande durante la sessione. Nei prossimi giorni saranno pubblicati numerosi comunicati stampa che metteranno in evidenza i progetti lanciati sulla navicella spaziale SpaceX Dragon come parte di questa missione.

