Un nuovo studio mostra una potenziale soluzione all’infestazione microbica sulla Stazione Spaziale Internazionale

Un recente studio condotto sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) ha rivelato una potenziale soluzione al problema attuale dell’infestazione microbica. I microbi, trasportati dagli astronauti e dalle merci sulla ISS, possono formare tane ibernate note come biofilm. Questi biofilm rappresentano una minaccia per la salute degli astronauti e possono danneggiare le apparecchiature della stazione. Tuttavia, un trattamento che utilizza un lubrificante a base di silicio ha mostrato risultati promettenti nella prevenzione della formazione di biofilm.

I biofilm sono matrici complesse di cellule prodotte da microbi e possono essere trovate su varie superfici della ISS, comprese le tute spaziali e i sistemi idrici. Mentre alcuni microbi sono innocui o addirittura benefici, quelli dannosi possono eludere il sistema di difesa del corpo e causare danni ai tessuti. Questi microbi dannosi sono protetti dai biofilm che creano, consentendo loro di rimanere dormienti ed eludere il rilevamento.

Il trattamento lubrificante a base di silicio è stato testato per la prima volta sulla Terra e si è rivelato efficace nel prevenire la formazione di biofilm. Nell'esperimento sulla ISS, gli astronauti hanno trattato i materiali di superficie con il lubrificante e li hanno esposti a un batterio chiamato Pseudomonas aeruginosa. Dopo tre giorni di incubazione sulla stazione, i test hanno dimostrato che il lubrificante aveva impedito ai batteri di accumularsi sulle superfici.

Questa scoperta è particolarmente significativa per le missioni spaziali a lungo termine sulla Luna e su Marte, dove non è possibile ricevere pezzi di ricambio o riportare tempestivamente l’equipaggio sulla Terra. Trovare soluzioni per mitigare l’infestazione microbica è fondamentale per preservare la salute degli astronauti e garantire la funzionalità delle attrezzature.

A parte le applicazioni nello spazio, questa ricerca potrebbe avere implicazioni anche per mantenere puliti i dispositivi medici e ridurre la corrosione causata dai microbi in settori come la produzione di petrolio e gas. La prevenzione della formazione di biofilm può aiutare a mitigare i rischi di guasti alle apparecchiature e pericolose fuoriuscite di petrolio.

Questo studio è stato pubblicato sulla rivista npj Microgravity il 16 agosto 2021.

Fonte:

– Articolo di origine: fonte non collegata

– Definizione di biofilm: “Un biofilm è uno strato di microrganismi, compresi i batteri, che si attacca a una superficie e produce una matrice protettiva chiamata sostanza polimerica extracellulare (EPS).” (Fonte: Study.com)

– Definizione di microbi: “I microbi sono microrganismi, come batteri, virus, funghi e protozoi, che sono troppo piccoli per essere visti ad occhio nudo”. (Fonte: News-Medical.net)