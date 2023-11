Comprendere la riparazione del lisosoma: svelare i principali attori nella prevenzione dell'invecchiamento

L’invecchiamento è un processo complesso che colpisce gli organismi a livello cellulare. Solleva interrogativi sui meccanismi che consentono alle cellule di sopravvivere ai danni interni ed esterni. Una struttura cellulare cruciale, il lisosoma, è responsabile della degradazione dei componenti cellulari danneggiati e degli agenti patogeni, nonché del mantenimento della stabilità all’interno delle cellule e dei tessuti. Ma i lisosomi possono essere riparati? E se sì, come?

In un recente studio pubblicato su EMBO Reports, i ricercatori dell’Università di Osaka e dell’Università di Medicina di Nara hanno fatto luce sul meccanismo di riparazione dei lisosomi danneggiati mediante un processo noto come microautofagia. Inoltre, hanno identificato due regolatori chiave di questo processo di riparazione.

La microautofagia è uno dei tre principali tipi di autofagia: un processo regolato che scompone componenti cellulari disfunzionali o non necessari. Sebbene si ritenga che la microautofagia sia coinvolta nella difesa contro il danno lisosomiale, molti dettagli su questo processo rimangono sconosciuti.

Per svelare un nuovo regolatore della risposta al danno lisosomiale, i ricercatori hanno approfondito la via Hippo, una via di segnalazione che controlla vari processi cellulari, inclusa la crescita cellulare. Attraverso la loro indagine, hanno scoperto che una proteina chiamata serina-treonina chinasi 38 (STK38) è essenziale per la risposta al danno lisosomiale.

Ulteriori esplorazioni hanno rivelato che STK38 collabora con i macchinari del complesso di smistamento endosomiale richiesto per il trasporto (ESCRT), un attore già noto nella riparazione lisosomiale. STK38 recluta una proteina chiamata vacuolar protein sorting 4 (VPS4) nei lisosomi danneggiati, che è fondamentale per smontare il meccanismo ESCRT durante il processo di riparazione. I ricercatori hanno anche scoperto che questo meccanismo di riparazione è mediato dalla microautofagia.

Inoltre, lo studio ha identificato il significato della lipidazione non canonica di un sottogruppo di molecole di proteina 8 correlata all’autofagia (ATG8) chiamate proteine ​​associate al recettore dell’acido gamma-aminobutirrico (GABARAP) nel processo di riparazione. La lipidazione si riferisce alla modifica degli ATG8 con estensioni lipidiche ed è un processo fondamentale nell'autofagia. La lipidazione non canonica prevede la lipidazione degli ATG8 in endolisosomi a membrana singola invece dei fagofori a doppia membrana tipicamente osservati nella lipidazione canonica.

I ricercatori hanno dimostrato che i GABARAP sono cruciali per la fase iniziale della riparazione lisosomiale, che prevede il reclutamento del meccanismo ESCRT nei lisosomi danneggiati.

Inoltre, è stato dimostrato che l'esaurimento di STK38 e GABARAP, i regolatori della microautofagia, aumenta la prevalenza delle cellule senescenti e riduce la durata della vita dell'organismo modello C. elegans. Questi risultati evidenziano i ruoli evolutivamente conservati di STK38 e GABARAP nel mantenimento dell’integrità lisosomiale, nella promozione di una sana funzione cellulare e nella prevenzione della senescenza cellulare e dell’invecchiamento dell’organismo.

Questa comprensione globale del processo di riparazione lisosomiale apre nuove possibilità per promuovere un invecchiamento sano e offre preziose informazioni per potenziali interventi terapeutici nelle malattie legate all’età.

FAQ

D: Cosa sono i lisosomi?

R: I lisosomi sono strutture cellulari responsabili della scomposizione e della digestione dei componenti cellulari danneggiati e degli agenti patogeni.

D: Cos'è la microautofagia?

R: La microautofagia è un processo regolato mediante il quale i componenti cellulari disfunzionali o non necessari vengono scomposti.

D: Cos'è STK38?

R: STK38 è una proteina che svolge un ruolo cruciale nella riparazione dei lisosomi danneggiati e nel reclutamento del meccanismo ESCRT.

D: Cos'è il meccanismo ESCRT?

R: Il complesso di smistamento endosomiale richiesto per il macchinario di trasporto (ESCRT) è un complesso proteico coinvolto in vari processi cellulari, inclusa la riparazione lisosomiale.

D: Qual è il significato dei GABARAP?

R: I GABARAP sono un sottogruppo di molecole di proteina 8 correlata all'autofagia (ATG8) essenziali per il reclutamento iniziale del meccanismo ESCRT durante la riparazione lisosomiale.

D: In che modo la riparazione lisosomiale influisce sull’invecchiamento?

R: La disfunzione e il danno lisosomiale sono stati collegati all’invecchiamento accelerato e alla riduzione della durata della vita. Comprendere e promuovere i meccanismi di riparazione lisosomiale può contribuire a un invecchiamento sano e potenzialmente aiutare a curare le malattie legate all’età.

D: Qual è l'organismo modello utilizzato in questo studio?

R: I ricercatori hanno utilizzato C. elegans, un organismo comunemente studiato nella ricerca biologica, per studiare gli effetti della deplezione di STK38 e GABARAP sulla senescenza cellulare e sulla durata della vita.