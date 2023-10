Rivoluzione della stampa 4D su micro/nanoscala: produzione di strutture 3D trasformabili ad alta risoluzione

By

Una nuova svolta nella tecnologia di stampa 4D ha il potenziale per rivoluzionare vari settori producendo strutture 3D trasformabili ad alta risoluzione su scala micro/nano. Questa tecnologia, nota come stampa 4D basata sulla polimerizzazione a due fotoni (stampa 4D basata su TPP), utilizza materiali intelligenti che mostrano una deformazione della forma in risposta a stimoli esterni.

I ricercatori della Southern University of Science and Technology hanno sviluppato una tecnologia rivoluzionaria in grado di fabbricare strutture 3D ad alta risoluzione che vanno da 90 nm a 500 nm. Questo progresso supera la sfida di ottenere caratteristiche submicrometriche o su scala ridotta nella stampa 3D.

La stampa 4D basata su TPP funziona utilizzando materiali fotoresist specializzati che consentono la creazione di micro/nanostrutture con proprietà dinamiche come reattività agli stimoli, autoattivazione, cambio di colore e capacità di trasformazione della forma. Questi materiali rientrano in quattro categorie: materiali magnetici, polimeri a memoria di forma, idrogel ed elastomeri a cristalli liquidi.

Le potenziali applicazioni delle strutture stampate in 4D basate su TPP sono vaste. Possono essere utilizzati in micromacchine biomediche, microattuatori bioispirati, microrobot mobili autonomi, dispositivi e robot trasformabili e microdispositivi anticontraffazione. Queste applicazioni si basano sulle evoluzioni e sui cambiamenti strutturali che possono essere ottenuti attraverso la stampa 4D, come il morphing della forma, l’alterazione del colore, il cambio di stato e la locomozione.

Tuttavia, ci sono sfide che devono essere superate affinché la stampa 4D basata su TPP diventi più ampiamente adottata. Una sfida è migliorare la capacità di produzione, compreso lo sviluppo di apparecchiature in grado di gestire più materiali su scala micro/nano, aumentando la velocità di stampa, la scalabilità e la precisione. Un’altra sfida è ottimizzare le prestazioni dei materiali perfezionando i fotoresist con attributi chimici, termici e meccanici superiori.

I ricercatori si stanno concentrando anche sulla metodologia di progettazione esplorando modi per sintetizzare processo, materiale, struttura e funzione in un quadro di progettazione armonioso. Questo approccio prevede l’utilizzo dell’ottimizzazione topologica e dell’apprendimento automatico per perfezionare contemporaneamente il processo di stampa, la scelta dei materiali e i progetti strutturali.

Il futuro della stampa 4D basata su TPP è molto promettente per rimodellare le industrie e aprire la strada ad applicazioni innovative. Con i progressi nella capacità di produzione, nelle prestazioni dei materiali e nella metodologia di progettazione, la stampa 4D basata su TPP ha il potenziale per sbloccare nuovi orizzonti nel mondo su micro/nanoscala.

Fonte: Giornale internazionale di produzione estrema