Come visualizzare e godersi in sicurezza l'eclissi solare anulare

Il 14 ottobre, Vancouver avrà il miglior punto di osservazione per assistere all’eclissi solare anulare in Canada. Tuttavia, le previsioni del tempo mostrano uno schema tempestoso, che potrebbe ostacolare la vista agli osservatori del cielo. Si prevede che l’eclissi sarà visibile in alcune parti degli Stati Uniti, in Messico e nei paesi dell’America meridionale e centrale.

Durante un'eclissi anulare, la Luna si trova nel punto più lontano dalla Terra, facendola apparire più piccola del Sole. Di conseguenza, la luna non blocca completamente la luce del sole, creando un effetto “anello di fuoco”. A Metro Vancouver, l'eclissi inizierà alle 8:08 e raggiungerà il suo massimo alle 9:20. Terminerà alle 10:38

Sebbene si prevede che gli abitanti dell'area metropolitana di Vancouver saranno testimoni di circa il 70-80% dell'eclissi, coloro che risiedono nell'interno della Columbia Britannica o vicino al confine con l'Alberta ne vedranno circa il 60-70%. Gli osservatori del cielo in altre parti del Canada, come le Maritimes, vedranno solo meno del 10% e potrebbero non assistere all'evento.

È fondamentale proteggere gli occhi durante l'eclissi. Guardare direttamente il sole può causare gravi danni agli occhi, anche quando la luna è di fronte. Occhiali normali o occhiali da sole non sono una protezione sufficiente. Utilizzare invece occhiali per la visualizzazione solare o un visore solare portatile sicuro conforme allo standard internazionale ISO 12312-2. Ispezionare gli occhiali o il visore per eventuali danni prima di utilizzarli. Assicurarsi che i bambini siano sorvegliati durante l'utilizzo di questi dispositivi.

Se il tempo non migliora in tempo per l’eclissi, la NASA trasmetterà l’evento in diretta sul suo sito web. La trasmissione online includerà dimostrazioni, commenti di esperti e visualizzazioni da varie località lungo il percorso dell'eclissi.

Anche se le previsioni del tempo a Metro Vancouver potrebbero non essere ideali per osservare l'eclissi solare anulare, è essenziale dare priorità alla sicurezza degli occhi e sfruttare metodi alternativi per vivere questo raro evento celeste.

Fonti: NASA, VIA