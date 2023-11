Ridurre le emissioni di metano in agricoltura: una svolta nell’agricoltura sostenibile

Alla conferenza "Agricoltura e cambiamenti climatici: la scienza in azione", il principale ricercatore del Teagasc, il professor Sinead Waters, ha condiviso una ricerca innovativa nell'ambito del progetto "Meth-Abate". Nel tentativo di combattere il livello allarmante di emissioni di gas serra, in particolare di metano, generate dall’industria agricola irlandese, la professoressa Waters e il suo team hanno lavorato su nuove tecnologie pronte per l’agricoltura.

Dati recenti dell’Environmental Protection Agency (EPA) hanno rivelato che uno sconcertante 72% delle emissioni di gas serra irlandesi possono essere attribuite al metano. Di conseguenza, l’industria è alla ricerca di metodi efficaci per mitigare queste emissioni.

Il progetto "Meth-Abate" si è concentrato sullo sviluppo di inibitori ossidanti del metano, una gamma di prodotti fabbricati da GlasPort Bio a Galway. Dimostratisi sicuri per il consumo, questi composti a base di perossido sono stati sottoposti a test approfonditi, dimostrando la loro efficacia nel ridurre le emissioni di metano derivanti dalla fermentazione dei ruminanti.

Il prodotto più promettente emerso da questi studi è RumenGlas, che utilizza il perossido di calcio come ingrediente chiave. Il professor Waters ne ha evidenziato il rapporto costo-efficacia, stimando che ammonterebbe solo a circa 0.9-13 centesimi pro capite al giorno. Il team ha osservato una significativa riduzione delle emissioni di metano, con una diminuzione del 17% nella dose bassa e una notevole riduzione del 28% nella dose alta rispetto al gruppo di controllo.

Oltre alle proprietà di riduzione del metano, questi inibitori mostrano anche potenziali vantaggi in termini di prestazioni reindirizzando l’idrogeno in acidi grassi volatili. Questa scoperta presenta una prospettiva entusiasmante per gli allevatori di bestiame, poiché il miglioramento delle prestazioni potrebbe compensare la spesa per incorporare l’additivo per mangimi nelle loro attività.

Per garantire la conformità alle norme di sicurezza, il prodotto RumenGlas sarà sottoposto a valutazione da parte dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) all’inizio del 2024. Una volta approvato, fornirà una soluzione accessibile ed efficiente per gli agricoltori, poiché potrà essere comodamente somministrato sotto forma di pellet.

Oltre al lavoro innovativo portato avanti da Teagasc, altri esperti presenti alla conferenza hanno sottolineato l'importanza di ridurre le emissioni di metano in agricoltura. Attraverso i progressi nelle pratiche di allevamento e affrontando i fattori legati all’età, si stima che le emissioni enteriche di metano provenienti dai bovini potrebbero essere ridotte del 25% entro il 2050.

È fondamentale riconoscere che qualsiasi fonte di emissioni di metano, indipendentemente dal numero di animali o dal loro contributo al riscaldamento globale, svolge un ruolo significativo nel cambiamento climatico. Implementando strategie e tecnologie efficaci come RumenGlas, gli agricoltori possono fare una differenza tangibile nel mitigare l’impatto ambientale delle loro attività, portando in definitiva a un futuro più sostenibile per l’agricoltura.

Domande frequenti (FAQ)

1. Cosa sono le emissioni di gas serra?

Le emissioni di gas serra (GHG) si riferiscono al rilascio di gas nell'atmosfera terrestre che contribuiscono all'effetto serra. Questi gas intrappolano il calore e causano il riscaldamento globale e il cambiamento climatico. I gas serra primari includono anidride carbonica (CO2), metano (CH4), protossido di azoto (N2O) e gas fluorurati.

2. Perché la riduzione delle emissioni di metano è importante in agricoltura?

Il metano è un potente gas serra che ha un potenziale di riscaldamento globale significativamente più elevato rispetto al biossido di carbonio. Nel settore agricolo, le emissioni di metano provengono principalmente dal bestiame, in particolare dai ruminanti come i bovini. Ridurre le emissioni di metano in agricoltura è fondamentale per mitigare il cambiamento climatico e raggiungere la sostenibilità in agricoltura.

3. Cos'è il progetto 'Meth-Abate'?

Il progetto "Meth-Abate" è un'iniziativa di ricerca intrapresa da Teagasc, l'autorità irlandese per lo sviluppo agricolo e alimentare. Il progetto mira a sviluppare tecnologie farm-ready e soluzioni innovative per ridurre le emissioni di metano derivanti dall’allevamento del bestiame. Il suo obiettivo primario è identificare metodi efficaci per mitigare l’impatto ambientale dell’agricoltura mantenendo pratiche di produzione sostenibili.

4. Cos'è RumenGlas e come funziona?

RumenGlas è un prodotto sviluppato da GlasPort Bio a Galway come parte del progetto "Meth-Abate". È un inibitore ossidante del metano che utilizza il perossido di calcio come composto attivo. RumenGlas agisce come un pozzo di idrogeno, reindirizzando l'idrogeno in acidi grassi volatili, riducendo così le emissioni di metano derivanti dalla fermentazione dei ruminanti. Viene somministrato sotto forma di pellet, rendendo conveniente per gli agricoltori incorporarlo nel mangime per il bestiame.

5. Quali sono i potenziali vantaggi derivanti dall'utilizzo di RumenGlas?

Oltre alle sue proprietà di riduzione del metano, RumenGlas mostra potenziali vantaggi prestazionali per il bestiame. Reindirizzando l'idrogeno in acidi grassi volatili, può migliorare le prestazioni degli animali, contribuendo ad aumentare la produttività. Questo miglioramento delle prestazioni può potenzialmente compensare il costo di incorporazione di RumenGlas nel mangime, rendendolo una soluzione economicamente valida per gli allevatori.

[Facoltativo: fonti – EPA (inserire URL), Teagasc (inserire URL)]