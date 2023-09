La NASA scopre molecole “contenenti carbonio” nell’atmosfera dell’esopianeta K2-18 b

By

La NASA ha annunciato che i dati del telescopio spaziale James Webb hanno rivelato la presenza di molecole “portatrici di carbonio” nell’atmosfera dell’esopianeta K2-18 b. Situata a circa 120 anni luce di distanza nella zona abitabile della sua stella ospite, questa scoperta si aggiunge alle precedenti osservazioni effettuate dal telescopio spaziale Hubble che indicavano la presenza di un'atmosfera ricca di idrogeno e di una superficie ricoperta di acqua oceanica su K2-18 b.

K2-18 b, scoperto nel 2015 dal telescopio spaziale Kepler, orbita attorno alla stella nana rossa ospite ogni 33 giorni a una distanza di circa 13 milioni di miglia. Sebbene questa distanza sia circa un terzo della distanza tra Mercurio e il Sole nel nostro sistema solare, il fatto che le stelle nane rosse siano più piccole e più fredde consente a K2-18 b di esistere all’interno della zona abitabile dove potrebbe essere potenzialmente presente acqua liquida.

Essendo un “mini-Nettuno”, K2-18 b è circa 8.6 volte più massiccio della Terra. Questo tipo di pianeta extrasolare non esiste nel nostro sistema solare e gli astronomi hanno una comprensione limitata delle loro atmosfere. Tuttavia, la NASA ritiene che questi mondi “iceani”, come K2-18 b, offrano ambienti promettenti per l’esistenza della vita.

Le recenti osservazioni effettuate dal telescopio Webb indicano la presenza di metano e anidride carbonica nell'atmosfera di K2-18 b. Inoltre, la scarsità di ammoniaca e il potenziale rilevamento di dimetilsolfuro suggeriscono la possibilità che vi siano oceani d’acqua al di sotto dell’atmosfera ricca di idrogeno del pianeta.

Sebbene l’abbondanza di queste molecole sia significativa, la NASA sottolinea che ciò non garantisce la capacità del pianeta di sostenere la vita. K2-18 b ha un raggio maggiore di quello della Terra e il suo oceano potrebbe essere troppo caldo o non essere affatto liquido. Saranno necessarie ulteriori osservazioni dell’esopianeta per raccogliere più dati e ottenere una comprensione più chiara della sua composizione e abitabilità.

Il telescopio Webb non può osservare direttamente K2-18 b a causa della luminosità della sua stella ospite. Gli astronomi si affidano invece al metodo del transito, attraverso il quale osservano il leggero attenuarsi della luminosità della stella mentre il pianeta le passa davanti. Questo metodo consente l'analisi della luce che attraversa l'atmosfera dell'esopianeta, fornendo informazioni sulla sua composizione.

La NASA sottolinea che questa scoperta è solo l’inizio, poiché ci saranno molte altre osservazioni di potenziali esopianeti in zone abitabili in arrivo. L'agenzia prevede che le future osservazioni di Webb forniranno una grande quantità di informazioni sugli esopianeti e sul loro potenziale per sostenere la vita.

Fonti: NASA, Università di Cambridge