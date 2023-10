Nuove scoperte sfidano la comprensione convenzionale dell'atmosfera di Venere

By

Negli ultimi anni Venere è nota per la sua atmosfera aspra e inospitale. Tuttavia, due gruppi scientifici separati hanno fatto scoperte rivoluzionarie che potrebbero cambiare la nostra percezione dei fenomeni atmosferici di questo pianeta vicino.

Un team di scienziati planetari ha proposto una teoria secondo cui i lampi luminosi osservati nell'atmosfera di Venere potrebbero essere causati da meteore. Questa teoria ha suscitato curiosità su ciò che realmente accade su Venere e sfida la convinzione convenzionale che i lampi siano associati ai temporali.

Nel 2021, durante un sorvolo ravvicinato del lato notturno di Venere, la sonda solare Parker ha rilevato onde radio note come “onde sibilanti”. Si è osservato che queste onde, che cambiano rapidamente frequenza, si muovono verso il basso verso Venere, contrariamente a quanto ci si aspetterebbe se fossero causate da un fulmine.

La fisica spaziale Harriet George e il suo team dell'Università del Colorado Boulder hanno osservato una caratteristica interessante di queste onde fischianti venusiane. Propongono che i disturbi nei deboli campi magnetici di Venere, piuttosto che i fulmini, potrebbero essere responsabili della generazione di queste onde. Quando le linee del campo magnetico si spostano e si riconnettono, vengono rilasciate quantità sostanziali di energia, che potenzialmente generano le onde sibilanti osservate.

Le riconnessioni magnetiche sono state collegate a vari fenomeni in altri ambienti, come l’accelerazione del vento solare e l’innesco delle aurore sulla Terra. Secondo i ricercatori, le caratteristiche di queste riconnessioni magnetiche sono in linea con la capacità di creare onde sibilanti su Venere.

Queste scoperte aggiungono complessità alla nostra comprensione dei processi atmosferici di Venere. Mentre la nozione di costanti temporali su Venere può essere messa in discussione, il mistero che circonda la fonte e la natura delle sue onde sibilanti si è approfondito. Ciò ha suscitato l’interesse di scienziati planetari e astronomi, desiderosi di esplorare ulteriormente questo vicino celeste.

