La scoperta di due meteoriti in Sud Africa: svelare i segreti dello spazio

I meteoriti, frammenti di roccia caduti sulla Terra dallo spazio, affascinano l'uomo da migliaia di anni. Non solo ispirano stupore e miti, ma contengono anche preziose informazioni scientifiche sulla nascita del nostro sistema solare e sull’esistenza della vita organica. In Sud Africa, dove i meteoriti sono considerati una parte significativa del patrimonio naturale, una recente doppia scoperta ha suscitato entusiasmo tra scienziati e collezionisti.

Alla fine del 2021, l’agricoltore Gideon Lombaard della provincia del Capo Settentrionale ha contattato i ricercatori di meteoriti in Sud Africa, sospettando di aver trovato due frammenti di meteorite. Se dimostrato vero, queste sarebbero le prime scoperte di meteoriti nel paese in oltre 40 anni. Dopo aver sottoposto i frammenti a vari test, i ricercatori hanno confermato che si trattava effettivamente di meteoriti separati da eventi diversi.

Il comitato per la nomenclatura della Meteoritical Society accettò la proposta e riconobbe ufficialmente i due meteoriti come entità distinte. Sono stati chiamati Brierskop e Wolfkop in onore dei punti di riferimento vicini ai siti di scoperta. Con questa doppia scoperta, il Sudafrica ha ora un conteggio confermato di 51 meteoriti, il più alto nell’Africa sub-sahariana.

Rispetto agli oltre 14,000 meteoriti recuperati dal deserto del Sahara, il numero di meteoriti trovati nell’Africa meridionale è relativamente piccolo. Ciò rappresenta un’opportunità per un programma nazionale di sensibilizzazione e ricerca sui meteoriti che potrebbe produrre vantaggi significativi.

Quindi, cos’è esattamente un meteorite? È un pezzo di detriti spaziali rocciosi che sopravvive alla collisione con la Terra. Mentre la maggior parte dei meteoriti vengono scoperti per caso come rocce insolite, alcuni vengono recuperati dopo aver assistito a eventi di palle di fuoco meteoriche.

I meteoriti sono disponibili in vari tipi e provengono da diverse fonti. Si ritiene che la maggior parte provenga dalla fascia degli asteroidi tra Marte e Giove e sia stata espulsa sul percorso della Terra da collisioni passate. Una piccola parte sono frammenti provenienti dalla Luna e da Marte.

Trovare meteoriti è difficile a causa del loro rapido deterioramento se esposti all’ossigeno e all’acqua. Di conseguenza, la maggior parte dei meteoriti si trova in climi aridi come l’Antartide e il deserto del Sahara. La scoperta del signor Lombaard durante le attività agricole di routine è significativa perché amplia le conoscenze sulla conservazione dei meteoriti in diversi ambienti.

L'analisi dei meteoriti Brierskop e Wolfkop ha rivelato differenze nette. Brierskop conteneva meno ferro metallico e le sue condrule (particelle nella roccia) erano meglio conservate, suggerendo un minore riscaldamento nell'asteroide genitore prima della collisione da impatto. La ruggine sulla pietra di Wolfkop indica una caduta più antica rispetto a quella di Brierskop.

I meteoriti sudafricani sono protetti dall'Heritage Act, che ne vieta il danneggiamento, la rimozione, l'esportazione o il commercio senza permesso. Devono essere adeguatamente archiviati e conservati presso istituzioni accreditate come musei e università.

Con una media di 10-50 impatti di meteoriti sulla Terra ogni giorno, la tecnologia gioca un ruolo cruciale nella scoperta e nello studio di questi frammenti cosmici. Molti paesi hanno installato sistemi di telecamere per monitorare le cadute di meteoriti e raccogliere dati preziosi.

La doppia scoperta di meteoriti in Sud Africa fornisce nuove informazioni sulla storia geologica del nostro sistema solare. Sottolinea l’importanza di preservare e studiare questi resti celesti per la futura ricerca scientifica e l’istruzione.

– Legge sul patrimonio culturale sudafricano n. 25 del 1999