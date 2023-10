Le ultime scoperte di meteoriti in Sud Africa: Brierskop e Wolfkop

I meteoriti esercitano da tempo il fascino dell’uomo, con le loro fiammeggianti cadute dallo spazio e il loro ruolo nella comprensione delle origini del nostro sistema solare. In Sud Africa, i meteoriti sono considerati una parte vitale del patrimonio naturale del paese. Recentemente, ci sono state due importanti scoperte di meteoriti nella provincia del Capo Settentrionale, segnando i primi ritrovamenti di questo tipo in Sud Africa in oltre quattro decenni.

Gideon Lombaard, un agricoltore della regione, ha contattato i ricercatori alla fine del 2021 con il sospetto di aver trovato due frammenti di meteorite. Dopo aver sottoposto i frammenti a test rigorosi, gli scienziati hanno confermato che i frammenti non erano correlati e provenivano da diversi eventi meteorici. Il comitato per la nomenclatura della Meteoritical Society accettò la proposta e approvò i nomi Brierskop e Wolfkop per i due meteoriti.

Con queste scoperte, il numero di meteoriti confermati in Sud Africa ammonta ora a 51, il più alto nell’Africa sub-sahariana. Tuttavia, rispetto alle migliaia di meteoriti recuperati dal deserto del Sahara, il numero di meteoriti rinvenuti nell’Africa meridionale rimane relativamente piccolo. Ciò evidenzia il potenziale per un programma nazionale di sensibilizzazione e ricerca sui meteoriti in Sud Africa per produrre vantaggi significativi.

I meteoriti sono pezzi di detriti rocciosi provenienti dallo spazio che sopravvivono alla collisione con la Terra. Possono essere scoperti attraverso incontri casuali mentre si cammina o recuperati dopo aver assistito a eventi di palle di fuoco meteoriche. Si ritiene che la maggior parte dei meteoriti provenga dalla fascia degli asteroidi tra le orbite di Marte e Giove, originatasi da passate collisioni tra asteroidi. Alcuni meteoriti sono addirittura frammenti espulsi dalla Luna o da Marte a causa di impatti giganteschi.

Trovare meteoriti è impegnativo, soprattutto perché la loro composizione può deteriorarsi se esposta all’ossigeno e all’acqua. La conservazione dei meteoriti è aiutata dai climi aridi, il che spiega perché la maggior parte di essi si trova in Antartide e nel deserto del Sahara. Nelle recenti scoperte, Gideon Lombaard ha trovato il meteorite Brierskop nel settembre 2018 e il meteorite Wolfkop a 1 chilometro di distanza nell'agosto 2021. L'analisi ha rivelato differenze nette tra i due meteoriti, indicando che provenivano da cadute separate.

Il Sudafrica ha classificato i meteoriti come beni del patrimonio nazionale, protetti dal South African Heritage Act. Questi meteoriti devono essere adeguatamente immagazzinati e conservati presso istituti accreditati per la ricerca futura. Le nuove scoperte, Brierskop e Wolfkop, sono ora conservate presso l'Università del Witwatersrand.

Il progresso della tecnologia, come le reti di telecamere e le iniziative di citizen science, ha contribuito all’aumento della scoperta di meteoriti in tutto il mondo. In Sud Africa, le recenti scoperte hanno portato l'inventario dei meteoriti del paese a oltre 50, con la convinzione che altri siano in attesa di essere trovati.

Fonte: La conversazione, Roger Lawrence Gibson, Università del Witwatersrand.