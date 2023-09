La recente scoperta di due meteoriti in Sud Africa

I meteoriti, frammenti di roccia caduti dallo spazio sulla Terra, sono da tempo fonte di fascino per le persone di tutto il mondo. Forniscono preziose informazioni sulle origini del nostro sistema solare e sull’esistenza della vita organica. Il Sudafrica, in particolare, ha una ricca storia di scoperte di meteoriti.

Alla fine del 2021, un contadino della provincia del Capo settentrionale del Sud Africa, Gideon Lombaard, ha fatto una scoperta straordinaria. Sospettava di aver scoperto due frammenti di meteorite e ha contattato i ricercatori per avere conferma. Dopo aver sottoposto i frammenti a vari test, si è stabilito che si trattava effettivamente di meteoriti. I due frammenti, chiamati Brierskop e Wolfkop, sono stati trovati a solo un chilometro di distanza ma non erano correlati, indicando che provenivano da diversi eventi meteorici.

La scoperta di questi meteoriti è significativa perché segna la prima scoperta di meteoriti in Sud Africa in oltre 40 anni. Con queste nuove aggiunte, il Sud Africa ha ora un totale di 51 meteoriti confermati, il numero più alto nell’Africa sub-sahariana.

I meteoriti sono classificati come pezzi di detriti spaziali rocciosi che sopravvivono alla collisione con la Terra. Vengono generalmente scoperti da individui che incontrano rocce insolite mentre camminano. Solo circa il 2% dei meteoriti sono classificati come “cadute” perché vengono recuperati dopo essere stati visti durante eventi di palle di fuoco meteoriche.

Trovare meteoriti non è un compito facile e la conservazione di queste rocce è fondamentale. Quasi l’80% di tutti i meteoriti sono stati rinvenuti in climi aridi come l’Antartide e il deserto del Sahara, dove la loro conservazione è favorita dalla mancanza di umidità.

La recente scoperta dei meteoriti Brierskop e Wolfkop evidenzia l'importanza dei programmi di educazione e sensibilizzazione sui meteoriti in Sud Africa. Con una maggiore attenzione agli sforzi di ricerca, il paese ha il potenziale per scoprire esemplari di meteoriti più preziosi.

Il South African Heritage Act classifica i meteoriti come beni del patrimonio nazionale che richiedono permessi per la rimozione, l'esportazione o il commercio. Devono essere adeguatamente archiviati e conservati presso istituzioni accreditate come musei e università per ricerche future. I meteoriti Brierskop e Wolfkop sono ora conservati presso l'Università del Witwatersrand.

Poiché la tecnologia continua ad avanzare, si prevede che sempre più paesi contribuiranno alla raccolta e allo studio dei meteoriti. Questi frammenti celesti contengono preziose informazioni sulla formazione del nostro sistema solare e sull’esistenza della vita oltre la Terra.

