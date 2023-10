Agricoltore sudafricano scopre rari frammenti di meteorite

Un contadino sudafricano ha fatto una scoperta eccezionale, rinvenendo due distinti frammenti di meteorite nella sua proprietà a Northern Cape. Ciò segna la prima scoperta di meteoriti in Sud Africa in oltre 40 anni e porta il numero totale di meteoriti confermati del paese a 51. I frammenti sono stati ufficialmente chiamati Brierskop e Wolfkop in onore dei punti di riferimento vicini.

I meteoriti sono frammenti di roccia che sopravvivono al loro viaggio attraverso l'atmosfera terrestre dopo essere stati espulsi dallo spazio. Forniscono agli scienziati preziose informazioni sulla formazione del nostro sistema solare e sulla vita organica che contiene. I meteoriti sono considerati una parte vitale del patrimonio naturale e sono ricercati da musei e collezionisti di tutto il mondo.

Trovare meteoriti è un compito impegnativo, poiché in genere vengono scoperti per caso o dopo essere stati osservati durante eventi di palle di fuoco meteoriche. La maggior parte dei meteoriti proviene dalla fascia degli asteroidi tra Marte e Giove, con una piccola percentuale proveniente dalla Luna e da Marte. L'Antartide e il deserto del Sahara sono luoghi ideali per la ricerca di meteoriti a causa del loro clima arido, che ne aiuta la conservazione.

In Sud Africa, i meteoriti sono classificati come patrimonio nazionale e sono protetti dalla legge. Devono essere adeguatamente archiviati e conservati presso istituti accreditati per ricerche future. Le recenti scoperte dell'agricoltore sudafricano evidenziano il potenziale per ulteriori ritrovamenti di meteoriti nel paese.

I progressi tecnologici, come le reti di telecamere che registrano le traiettorie delle palle di fuoco dei meteoriti, hanno reso più semplice l’individuazione dei siti di caduta dei meteoriti. Anche le iniziative di scienza dei cittadini che coinvolgono ricerche volontarie sul terreno hanno contribuito alla scoperta di meteoriti. Con circa 10-50 meteoriti che atterrano ogni giorno sulla superficie terrestre, probabilmente ce ne sono molti altri in attesa di essere trovati.

Definizioni:

– Meteorite: un pezzo di detrito spaziale roccioso che sopravvive alla collisione con la Terra.

– Condrite: Le rocce più antiche del sistema solare, risalenti a 4.567 miliardi di anni.

– Heritage Act: una legge che classifica determinati oggetti come patrimonio nazionale e li protegge da danni, rimozione, esportazione o commercio senza i permessi adeguati.

– Citizen Science: il coinvolgimento dei volontari nella ricerca scientifica e nella raccolta dati.

