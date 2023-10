“Metafore della fecondazione: l’influenza dell’egualitarismo di genere”

Un nuovo studio del sociologo di Yale Rene Almeling rivela che le metafore tradizionali per la fecondazione umana, raffiguranti la competizione tra spermatozoi e ovulo passivo, continuano a persistere nonostante l’evoluzione delle opinioni su genere, sesso e sessualità. Lo studio, basato su interviste con un campione eterogeneo di 47 individui, rivela la prevalenza di una metafora più egualitaria di genere che descrive lo sperma e l’ovulo come due metà uguali.

Le metafore sono potenti strumenti linguistici che riflettono e modellano la nostra comprensione collettiva del nostro corpo, di noi stessi e della società. Studiando queste metafore biologiche, possiamo ottenere informazioni dettagliate sulle credenze e sulle azioni che esse sostengono. La ricerca di Almeling, pubblicata sulla rivista Gender & Society, si basa su un articolo del 1991 dell'antropologa Emily Martin, che evidenzia come le credenze culturali sulla mascolinità e sulla femminilità abbiano influenzato le narrazioni scientifiche sulla fecondazione.

Negli ultimi tre decenni c’è stata una sfida crescente alla presunzione di eterosessualità e alla categorizzazione binaria dei corpi come maschili o femminili. Gli scienziati si sono anche allontanati dal rappresentare gli spermatozoi come attivi e gli ovuli come passivi, incorporando invece descrizioni di spermatozoi che si muovono senza meta e di ovuli che emettono segnali chimici. Lo studio di Almeling ha cercato di determinare se il cambiamento delle convinzioni sul genere e sulla sessualità sia associato a diverse metafore per la fecondazione.

Lo studio ha intervistato individui del pubblico in generale, che rappresentavano diversi background educativi, occupazioni, sessualità e origini razziali ed etniche. I risultati hanno rivelato che la maggioranza degli uomini (30 su 33) e due terzi delle donne (9 su 14) utilizzavano ancora la metafora tradizionale dello sperma attivo e dell'ovulo passivo. Questi individui descrivevano lo sperma che gareggiava in una corsa o in una lotta prima che uno penetrasse trionfalmente nell'ovulo.

Tuttavia, circa un terzo degli uomini (12 su 33) e due terzi delle donne (10 su 14) hanno abbracciato una metafora diversa in cui lo sperma e l'ovulo sono parti uguali che si uniscono per formare un tutto. A differenza della metafora tradizionale, in questa versione più egualitaria non veniva inclusa alcuna competizione o penetrazione. Entrambe le cellule erano considerate necessarie e nessuna delle due era sufficiente da sola.

È importante notare che nessuno degli intervistati ha descritto l'uovo come l'agente attivo del concepimento. Almeling sottolinea che comprendere i modelli con cui le persone usano queste metafore fornisce informazioni su come le credenze sociali modellano la nostra percezione dei processi biologici.

L'uso delle metafore va oltre la ricerca scientifica; ha un impatto sulle conversazioni tra medici e pazienti, sui resoconti sulle tecnologie riproduttive da parte dei giornalisti, sulla creazione di politiche da parte dei legislatori e sulla vita quotidiana degli individui. Le metafore che utilizziamo quando discutiamo di biologia hanno il potere di modellare i nostri pensieri e influenzare la società in misura significativa.

Fonte:

– Giornale di genere e società – Dipartimento di sociologia dell’Università di Yale

– “GUYnecology: la scienza mancante della salute riproduttiva maschile” di Rene Almeling