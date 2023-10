Progettare metamateriali cellulari diventa semplice con una nuova tecnica

I ricercatori del MIT e dell'Istituto di scienza e tecnologia austriaco hanno sviluppato una nuova tecnica per progettare in modo rapido e semplice metamateriali cellulari con proprietà meccaniche uniche. Questi metamateriali, materiali ingegnerizzati artificialmente con proprietà non presenti in natura, hanno il potenziale per rivoluzionare vari settori, da quello aerospaziale a quello biomedico.

Tradizionalmente, gli ingegneri hanno avuto difficoltà a progettare metamateriali cellulari a causa del vasto numero di possibili disposizioni e strutture. Tuttavia, la nuova tecnica computazionale sviluppata dai ricercatori semplifica il processo. Utilizza una rappresentazione basata su grafici, consentendo agli ingegneri di modellare e sperimentare metamateriali complessi in un'interfaccia intuitiva.

La svolta fondamentale della tecnica è la capacità di rappresentare tutte le diverse forme e strutture che gli ingegneri sono interessati a esplorare. Utilizzando forme di dimensione inferiore, come linee e superfici piane, come elementi costitutivi, i ricercatori hanno creato un metodo unificato per descrivere tutte le forme in un'unica rappresentazione. Ciò elimina la necessità di scegliere un sottospazio specifico e consente un'esplorazione più completa di potenziali progetti di metamateriali.

Il processo prevede la costruzione di uno scheletro metamateriale utilizzando vertici e bordi, quindi l'applicazione di funzioni per specificare lo spessore e le caratteristiche della struttura. Il sistema consente inoltre ai designer di combinare forme diverse e sperimentare nuove combinazioni mai esplorate prima.

Grazie all'interfaccia intuitiva, gli ingegneri possono visualizzare in anteprima la struttura in qualsiasi momento del processo di progettazione e prevedere direttamente determinate proprietà, come la rigidità. Il sistema produce anche una rappresentazione basata su grafici, fornendo una chiara registrazione di ogni operazione intrapresa per raggiungere la struttura finale.

Questa nuova tecnica offre agli ingegneri un potente strumento per progettare in modo rapido ed efficiente metamateriali cellulari con le proprietà desiderate. Ha il potenziale per accelerare l’innovazione in vari settori e aprire nuove possibilità per materiali leggeri, resistenti e biocompatibili.

Fonte:

– MIT: Massachusetts Institute of Technology

– Istituto di Scienza e Tecnologia Austria