Rivelato dagli scienziati l'impatto dei veicoli spaziali sull'atmosfera superiore della Terra

Gli scienziati hanno scoperto che i detriti di razzi e veicoli spaziali lasciati nell’atmosfera superiore della Terra potrebbero avere un impatto duraturo sul clima. Un recente studio pubblicato negli Atti della National Academy of Sciences ha rivelato quantità significative di alluminio e metalli esotici nella stratosfera terrestre. Il team di ricercatori è stato in grado di identificare questi metalli rari come originati dall'incendio di un veicolo spaziale durante il rientro. Questa scoperta solleva preoccupazioni su come la fiorente industria spaziale stia influenzando l’atmosfera superiore della Terra.

Lo studio prevedeva l'utilizzo di uno speciale aereo da ricerca dotato di uno strumento sensibile per raccogliere gli aerosol nell'atmosfera. I dati raccolti indicavano che più di 20 elementi, tra cui litio, alluminio, rame e piombo, erano presenti in rapporti corrispondenti a quelli utilizzati nei veicoli spaziali. Questi metalli sono stati trovati in circa il 10% delle particelle di acido solforico, essenziali per proteggere e tamponare lo strato di ozono.

Il crescente numero di lanci di razzi contribuisce all'accumulo di queste particelle metalliche nella stratosfera. Nel 2022 si sono verificati 180 lanci di razzi da record e si prevede che questo numero aumenterà man mano che l’industria spaziale continua a lanciare più satelliti e veicoli spaziali. I ricercatori hanno sottolineato la necessità di comprendere l’impatto del volo spaziale umano sul pianeta, in particolare sullo strato di ozono, che svolge un ruolo cruciale nell’assorbire le radiazioni nocive del sole.

I risultati dello studio evidenziano l'urgenza di studiare e comprendere i cambiamenti che si verificano nell'atmosfera terrestre. L’impatto dell’occupazione umana e delle attività spaziali potrebbe essere più significativo di quanto precedentemente immaginato. È essenziale dare priorità alla ricerca sul nostro pianeta per comprendere meglio e mitigare le potenziali conseguenze dell’esplorazione spaziale.

