L'impatto dei detriti spaziali sull'atmosfera terrestre

Un nuovo studio pubblicato negli Atti della National Academy of Sciences rivela che i detriti spaziali, costituiti da parti rimanenti di razzi e veicoli spaziali, stanno avendo un effetto potenzialmente duraturo sul clima della Terra. Gli scienziati hanno condotto una missione di ricerca utilizzando uno strumento sensibile collegato a uno speciale aereo di ricerca per analizzare l'atmosfera e hanno trovato quantità significative di alluminio e metalli esotici nella stratosfera terrestre.

I ricercatori sono stati in grado di abbinare questi metalli rari a quelli utilizzati nei razzi e nei satelliti, indicando che il metallo vaporizzato probabilmente proveniva dall’incendio di un veicolo spaziale durante il rientro attraverso l’atmosfera. Il professor Daniel Cziczo, coautore dello studio, sottolinea l’importanza di trovare questo materiale prodotto dall’uomo nella regione apparentemente incontaminata dell’atmosfera. Sottolinea la necessità di un esame più attento di eventuali cambiamenti che si verificano nella stratosfera, che è una regione stabile dell'atmosfera.

Lo studio mirava ad affrontare il sospetto di vecchia data che l’atmosfera superiore della Terra sia influenzata dalla crescente industria spaziale. Tuttavia, studiare quest’area, che si estende fino a 51 chilometri sopra la superficie, è estremamente impegnativo. Per condurre la loro indagine, gli scienziati hanno utilizzato un aereo WB-57 della NASA per campionare l'atmosfera a 19 chilometri dal suolo in Alaska.

L'analisi dei campioni ha rivelato che i metalli erano presenti in circa il 10% delle particelle di acido solforico, che costituiscono la maggior parte delle particelle nella stratosfera e contribuiscono alla protezione e al buffering dello strato di ozono. Inoltre, i ricercatori hanno rilevato più di 20 elementi in rapporti coerenti con quelli utilizzati nei veicoli spaziali. In particolare, metalli come litio, alluminio, rame e piombo provenienti dal rientro dei veicoli spaziali sono stati trovati in quantità molto più abbondanti rispetto ai metalli presenti nella polvere cosmica naturale.

Questo studio arriva in un momento in cui l’industria spaziale sta vivendo una crescita senza precedenti, con un record di 180 lanci di razzi nel 2022, rispetto ai 136 del 2021. Man mano che sempre più satelliti e veicoli spaziali vengono lanciati nell’orbita terrestre e oltre, la quantità di detriti che entrano si prevede che l'atmosfera aumenterà. Il rientro di razzi e satelliti, così come la caduta dei satelliti attraverso l'atmosfera, contribuiscono alla presenza di queste particelle di aerosol nella stratosfera.

La stratosfera svolge un ruolo vitale nel sistema climatico della Terra. Ospita lo strato di ozono, che assorbe una parte della radiazione solare, impedendole di raggiungere la superficie del pianeta. Lo strato di ozono è essenziale per la protezione di tutti gli esseri viventi sulla Terra e senza di esso la vita come la conosciamo sarebbe probabilmente impossibile.

Questa ricerca evidenzia l’impatto significativo che l’occupazione umana e il volo spaziale potrebbero avere sul nostro pianeta. Sottolinea l'urgente necessità di comprendere e dare priorità allo studio della Terra al fine di mitigare eventuali conseguenze derivanti dalle attività dell'industria spaziale.

Fonte:

Atti della National Academy of Sciences