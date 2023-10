I ricercatori sviluppano membrane antibatteriche utilizzando strutture metallo-organiche

Un team di ricercatori ha sviluppato e caratterizzato membrane antibatteriche utilizzando strutture metallo-organiche (MOF) incorporate in una pellicola sottile. I MOF sono complessi metallici altamente porosi che hanno una vasta gamma di applicazioni, tra cui la somministrazione di farmaci e la pulizia ambientale. Tuttavia, comprendere come funzionano i MOF quando incorporati nei polimeri è ancora una sfida.

I ricercatori hanno utilizzato una nuova tecnica chiamata microscopia elettronica a scansione a fascio ionico focalizzato criogenico (FIB-SEM) per studiare l’interazione tra MOF e polimeri all’interno delle membrane. Questa tecnica aumenta la stabilità dei compositi MOF e fornisce una visione dettagliata delle particelle.

Sono state create tre diverse membrane, ciascuna contenente un MOF diverso: CPO-27-Ni, CuBTTri o entrambi. I ricercatori hanno scoperto che i complessi metallici erano distribuiti uniformemente su tutte le membrane e non si sovrapponevano. Hanno anche scoperto che le membrane avevano trigger e risposte diverse quando si trattava di rilasciare ossido nitrico (NO), una molecola con proprietà antibatteriche.

CPO-27-Ni ha rilasciato rapidamente NO in risposta all'umidità, mentre CuBTTri ha agito da catalizzatore e ha prodotto un rilascio prolungato di NO quando esposto a una fonte naturale di NO nel corpo umano. Quando entrambi i MOF sono stati combinati, le membrane hanno ottenuto un sistema di rilascio di NO rapido e prolungato.

I ricercatori ritengono che questo sistema di somministrazione a due fasi potrebbe essere utile nei dispositivi medici, fornendo effetti antibatterici immediati e prevenzione a lungo termine delle incrostazioni microbiche. I risultati di questo studio contribuiscono a una migliore comprensione dei MOF e delle loro potenziali applicazioni in vari campi.

Fonte: Ettlinger R, Vornholt SM, Roach MC, et al. Membrane a matrice mista con struttura mista metallo-organica: approfondimenti sulla consegna simultanea innescata dall'umidità e catalitica dell'ossido nitrico mediante microscopia elettronica a scansione criogenica. Interfacce ACS Appl Mater. 2023:acsami.3c11283.

Definizioni:

Strutture metallo-organiche (MOF): complessi metallici altamente porosi

Polimeri: grandi molecole composte da subunità ripetute

Microscopia elettronica a scansione criogenica a fascio ionico focalizzato (FIB-SEM): una tecnica che utilizza la criogenia per aumentare la stabilità dei compositi MOF e fornisce immagini dettagliate

Ossido nitrico (NO): una molecola con proprietà antibatteriche che potrebbe avere applicazioni biomediche

Fonti: materiali e interfacce applicati ACS