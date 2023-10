Purificazione degli elementi delle terre rare resa più ecologica grazie ai microbi amanti dei metalli

By

Gli scienziati della Cornell University hanno scoperto un’alternativa più ecologica per purificare gli elementi delle terre rare (REE) utilizzando un batterio amante dei metalli chiamato Shewanella oneidensis. Le REE sono elementi cruciali utilizzati in varie tecnologie moderne, tra cui auto elettriche, turbine eoliche e smartphone.

Gli attuali metodi di purificazione delle terre rare comportano l'uso di solventi organici e prodotti chimici aggressivi, che sono costosi e dannosi per l'ambiente. Nella loro ricerca, pubblicata su Scientific Reports, il team della Cornell ha caratterizzato il genoma di S. oneidensis e ha scoperto che il microbo ha un'affinità con le REE, rendendolo un candidato ideale per un processo di purificazione più ecologico.

Assorbendo o aggrappandosi selettivamente alle REE, in particolare all'europio, S. oneidensis potrebbe sostituire l'uso di solventi acidi e sostanze chimiche aggressive nella lavorazione delle REE. Ciò ridurrebbe significativamente l’impatto ambientale e il costo della purificazione delle REE.

La caratterizzazione del genoma di S. oneidensis consente agli scienziati di modificare la sua preferenza per le REE, ottimizzando potenzialmente le sue capacità di bioassorbimento per metalli specifici. Questa svolta apre nuove possibilità per l’utilizzo dei microbi nella purificazione degli elementi delle terre rare, fornendo un’alternativa più verde e sostenibile ai metodi tradizionali.

La ricerca condotta dagli scienziati della Cornell fa luce sul potenziale dell'utilizzo di batteri amanti dei metalli per la purificazione delle REE e apre la strada a ulteriori esplorazioni e sviluppi in questo campo.

Fonte:

– Rapporti scientifici (2023). DOI: 10.1038/s41598-023-42742-6