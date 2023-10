Catalizzatori ZIF-8@CNT privi di metalli e drogati con metalli di transizione preparati mediante pirolisi ad alta temperatura in una sola fase

I ricercatori hanno sviluppato catalizzatori privi di metalli e drogati con metalli di transizione utilizzando un metodo di pirolisi ad alta temperatura in un'unica fase. Questi catalizzatori mostrano un'eccellente attività elettrocatalitica della reazione di riduzione dell'ossigeno (ORR) in soluzioni alcaline. I catalizzatori sono stati costruiti utilizzando una combinazione di strutture metallo-organiche micro-mesoporose (MOF) e nanotubi di carbonio (CNT). È stato scoperto che la presenza di siti MNx, risultanti dall'incorporazione di metalli di transizione nello scheletro di carbonio derivato da MOF e CNT, migliora l'attività elettrocatalitica dei catalizzatori.

Il gruppo di ricerca ha ottenuto un'elevata attività ORR elettrocatalitica in mezzi alcalini ottenendo un potenziale di semionda di 0.85 V rispetto all'elettrodo a idrogeno reversibile (RHE). Ciò supera l'attività dei tradizionali catalizzatori al platino/carbonio (Pt/C). I catalizzatori hanno funzionato bene anche nelle celle a combustibile con membrana a scambio anionico (AEMFC), raggiungendo una densità di potenza massima di 171 mW cm-2 con una membrana a scambio anionico Aemion+ da 15 μm.

Lo sviluppo di catalizzatori privi di metalli e di catalizzatori drogati con metalli di transizione è significativo per i dispositivi di conversione dell'energia. I catalizzatori di metalli non preziosi (NPMC) hanno il potenziale per sostituire i catalizzatori di metalli preziosi grazie alle loro eccellenti prestazioni ORR. Tuttavia, i siti attivi nei materiali NPMC sono cruciali per l’elettrocatalisi dell’ossigeno. Questa ricerca si concentra sullo sviluppo di catalizzatori a base di carbonio con siti attivi altamente dispersi per un'applicazione ORR efficiente.

Il metodo di pirolisi ad alta temperatura in una sola fase utilizzato in questo studio prevedeva la sintesi di un composito di carbonio micro/mesoporoso con CNT mediante pirolisi di una struttura zeolitica-imidazolata a base di zinco (ZIF). I catalizzatori compositi risultanti hanno mostrato prestazioni superiori rispetto ai tradizionali catalizzatori Pt/C, rendendoli candidati promettenti per applicazioni nelle celle a combustibile e in altri dispositivi di conversione dell'energia.

In futuro, il gruppo di ricerca prevede di ottimizzare vari catalizzatori catodici di tipo metallo-azoto-carbonio (MNC) per ottenere rendimenti di potenza ancora più elevati dagli AEMFC. I catalizzatori sviluppati potrebbero anche trovare un potenziale utilizzo nelle batterie zinco-aria e nelle celle a combustibile con membrana a scambio protonico.

