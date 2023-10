Comprendere il valore degli asteroidi: esplorare il caso di 16 Psyche

L'imminente missione Psyche della NASA mira a esplorare l'asteroide 16 Psyche, che si stima valga l'incredibile cifra di 100,000 quadrilioni di dollari. Ma come possiamo determinare il valore monetario di un asteroide? Si ritiene che Psiche, situata nella fascia principale degli asteroidi tra Marte e Giove, sia il nucleo metallico esposto di un antico protopianeta. Se i metalli di Psiche fossero sulla Terra, supererebbero l’intera economia mondiale. Questo valore astronomico fa luce sul potenziale della missione Psiche e sulla nascente industria mineraria degli asteroidi.

Psiche è classificato come un asteroide di tipo M, il che significa che è metallico. Tuttavia, determinare l’esatta composizione del metallo è impegnativo. La spettroscopia, che analizza lo spettro della luce riflessa dagli oggetti celesti, non può fornire un’impronta spettrale unica per il metallo. Le osservazioni radar mostrano che la superficie di Psiche è altamente riflettente, ma il materiale specifico rimane sconosciuto.

Le simulazioni al computer, combinate con l'analisi dei crateri da impatto sulla superficie di Psiche, suggeriscono che l'asteroide potrebbe essere fatto di Monel, un metallo composto principalmente da nichel e rame. Sebbene questi modelli non siano definitivi, aiutano gli scienziati a identificare i materiali realizzabili e ad anticipare ciò che potrebbero trovare una volta raggiunto l’asteroide.

Nonostante l’enorme valore di Psiche, l’estrazione mineraria dell’asteroide non è attualmente fattibile a causa della sua distanza dalla Terra. Il costo di estrazione e trasporto dei materiali supererebbe il loro valore. Tuttavia, aziende come AstroForge hanno in programma di estrarre gli asteroidi in futuro. Sebbene il ferro e altri metalli preziosi siano potenziali bersagli, gli asteroidi ricchi di argilla potrebbero anche fornire una risorsa significativa: l’acqua. Gli asteroidi ricchi di argilla potrebbero essere una potenziale fonte d’acqua per futuri insediamenti fuori dal mondo e per la produzione di carburante per missili.

L’estrazione mineraria degli asteroidi pone sfide in termini di equa distribuzione delle risorse in tutto il mondo. Philip Metzger, fisico planetario presso l’Università della Florida Centrale, sottolinea l’importanza di sviluppare normative di settore per garantire un accesso equo alle risorse degli asteroidi. Inoltre, la missione Psyche fornirà preziose conoscenze sugli asteroidi di tipo M, fungendo da trampolino di lancio per le future attività di estrazione degli asteroidi.

Sebbene il vero valore di Psiche rimanga incerto, il suo potenziale per la scoperta scientifica e lo sviluppo di tecnologie di estrazione degli asteroidi è innegabile. Il futuro dell’estrazione di risorse dagli asteroidi è promettente, con gli asteroidi più piccoli che probabilmente costituiranno l’obiettivo iniziale. Gli asteroidi di classe M come Psiche offrono preziose informazioni sulle opportunità di estrazione spaziale e potrebbero modellare il nostro approccio alle future missioni più vicine alla Terra.

