La Galassia Vortice: un incontro galattico

Charles Messier, un astronomo del XVIII secolo, compilò un catalogo di oggetti celesti per facilitare la scoperta delle comete. Osservando una cometa, Messier si è imbattuto nel cinquantunesimo oggetto della sua lista. Questa scoperta, fatta 18 anni fa, è ora conosciuta come la Galassia Whirlpool.

Descritta inizialmente come una “nebulosa molto debole, senza stelle”, i moderni telescopi rivelano che la Galassia Whirlpool è una magnifica galassia a spirale situata a circa 25-30 milioni di anni luce da noi. È leggermente più piccola della nostra galassia, la Via Lattea.

Curiosamente, la Galassia Vortice non è solo una singola galassia, ma in realtà è composta da due galassie che hanno vissuto un incontro ravvicinato. Questa collisione cosmica ha avuto un ruolo nella formazione dei bellissimi bracci a spirale della galassia più grande. La gravità della galassia più piccola, simile a un luminoso ammasso di stelle che si trova all'estremità di uno dei bracci a spirale della galassia più grande, ha creato onde che si increspano in tutto il nucleo della galassia.

Queste onde comprimono nubi di gas e polvere, dando luogo alla nascita di nuove stelle. Queste stelle giovani, grandi e luminose, delineano i bracci a spirale della Galassia Vortice. Tuttavia, la loro brillante durata è relativamente breve poiché esplodono dopo pochi milioni di anni. Sorprendentemente, M51, come è anche conosciuta, ha subito tre esplosioni stellari negli ultimi decenni, mentre la Via Lattea non ne ha assistito a nessuna. Ciò nonostante, la galassia continua a dare vita a nuove stelle, perpetuando la sua eredità stellare.

Situata appena fuori dall'Orsa Maggiore, vicino alla punta del manico dell'Orsa Maggiore, la Galassia Vortice funge da oggetto di studio accessibile per gli astrofili con piccoli telescopi.

– Charles Messier, Enciclopedia Britannica

– La Galassia Vortice, NASA