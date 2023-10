Un nuovo studio mostra onde corali localizzate nella magnetosfera di Mercurio

By

Un recente studio condotto da un gruppo di ricerca internazionale ha rivelato la presenza di onde coro localizzate nella magnetosfera di Mercurio. Queste onde svolgono un ruolo vitale nella schermatura del pianeta dalle radiazioni cosmiche e sono generate da onde elettromagnetiche. Lo studio sottolinea l’importanza di comprendere la magnetosfera di Mercurio e la sua interazione con il vento solare.

Mercurio, essendo il pianeta più vicino al Sole, subisce una forte influenza dal vento solare. La navicella spaziale Mariner 10 esplorò per la prima volta Mercurio negli anni '1970 e ne scoprì il campo magnetico e la magnetosfera, simili a quelli della Terra. Missioni successive, come MESSENGER e il BepiColombo International Mercury Exploration Project, hanno fornito ulteriori approfondimenti sul campo magnetico e sulla magnetosfera di Mercurio.

La navicella spaziale Mio, parte della missione BepiColombo, è stata lanciata nel 2018 ed è attualmente in rotta verso Mercurio. Durante i sorvoli di Mercurio nel 2021 e nel 2022, la navicella spaziale ha osservato onde coro localizzate nel settore dell'alba della magnetosfera di Mercurio. Queste onde sono state rilevate solo in una regione specifica e si ritiene che siano generate a causa della curvatura delle linee del campo magnetico di Mercurio, che sono influenzate dal vento solare.

Lo studio ha utilizzato teorie e simulazioni avanzate per comprendere la generazione delle onde coro nella magnetosfera di Mercurio. Si è scoperto che nel settore dell’alba, l’energia si trasferisce in modo efficiente dagli elettroni alle onde elettromagnetiche lungo le linee del campo magnetico, creando condizioni favorevoli per la generazione di onde chorus. Questa scoperta evidenzia l’importanza delle linee del campo magnetico planetario, fortemente influenzate dal vento solare, nel modellare la dinamica della magnetosfera di Mercurio.

Il gruppo di ricerca ha utilizzato osservazioni di onde elettromagnetiche e simulazioni numeriche per convalidare i propri risultati. Questo studio contribuisce alla nostra comprensione delle complesse interazioni tra le magnetosfere planetarie e il vento solare, fornendo preziose informazioni sui processi che proteggono i pianeti dalle radiazioni cosmiche.

Fonte:

– Immagine di Mercurio: NASA/Laboratorio di fisica applicata della Johns Hopkins University/Carnegie Institution di Washington

– Definizioni: Plasma – uno dei quattro stati fondamentali della materia, costituito da ioni positivi ed elettroni liberi. JAXA – Agenzia giapponese per l’esplorazione aerospaziale