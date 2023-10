Nuova scoperta: onde di plasma “cantanti” rilevate attorno a Mercurio

Gli scienziati hanno recentemente fatto un'affascinante scoperta attorno al pianeta Mercurio. Hanno rilevato misteriose onde di plasma “cantanti” nella magnetosfera del pianeta. Questo fenomeno, noto come onde coro, è stato precedentemente osservato sulla Terra, Giove, Saturno, Urano e Nettuno. Il caso di Mercurio è però particolarmente interessante perché ha un campo magnetico molto debole e un'atmosfera quasi inesistente.

La presenza di onde coro solitamente indica la presenza di un’atmosfera densa e di fasce di radiazione in cui le particelle solari rimangono intrappolate. Pertanto, questa scoperta solleva interrogativi sull’ambiente magnetico attorno a Mercurio e su come i campi magnetici planetari siano influenzati dal vento solare.

Questa scoperta si aggiunge alla nostra conoscenza limitata di Mercurio e della sua atmosfera. La missione Mercury BepiColombo, lanciata nel 2018, include lo strumento MIO, che studia la magnetosfera del pianeta. Sebbene lo strumento non sia ancora in orbita, gli scienziati hanno già trovato prove di onde in modalità fischio nella magnetosfera di Mercurio, in particolare in una piccola regione conosciuta come settore dell'alba.

La presenza di queste onde coro nel settore dell'alba suggerisce l'esistenza di un meccanismo fisico che ne favorisce la creazione in quella specifica zona o le sopprime altrove. Attraverso modelli e simulazioni, gli scienziati hanno determinato che il trasferimento di energia dagli elettroni alle onde elettromagnetiche è più efficiente nel settore dell'alba di Mercurio, portando alla generazione di queste onde di plasma cantanti.

Questa scoperta apre nuove strade per la ricerca sulle proprietà magnetiche di Mercurio e su come interagisce con il vento solare. Sottolinea inoltre l’importanza di ulteriori esplorazioni e studi di questo enigmatico pianeta. La ricerca è stata pubblicata sulla rivista Nature Astronomy.

Fonte:

– Nasa

– Avviso di scienza

– Astronomia della Natura