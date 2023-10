La superficie che si restringe di Mercurio: nuove intuizioni sulla geologia del pianeta

By

Gli scienziati planetari sanno da tempo che Mercurio, il pianeta più vicino al Sole, si sta restringendo da miliardi di anni. Questo restringimento è il risultato del raffreddamento e della contrazione del volume dell'interno del pianeta. Tuttavia, la misura in cui Mercurio si sta restringendo ancora oggi è rimasta sconosciuta.

In un recente articolo pubblicato su Nature Geoscience, i ricercatori forniscono nuove informazioni sulla contrazione della superficie di Mercurio. Man mano che l'interno del pianeta si restringe, la sua superficie sviluppa “faglie di spinta” in cui un'area di terreno viene spinta sopra il terreno adiacente. Ciò è paragonabile alle rughe su una mela che invecchia, tranne per il fatto che il restringimento di Mercurio è dovuto alla contrazione termica del suo interno.

La prima prova del restringimento di Mercurio fu scoperta nel 1974, quando la missione Mariner 10 catturò immagini di scarpate alte chilometri che serpeggiavano sul terreno del pianeta. Missioni successive, come Messenger, hanno rivelato ancora più di queste “scarpe lobate” in varie parti del globo. Da queste osservazioni, gli scienziati hanno dedotto che il raggio di Mercurio si era ridotto di circa 7 chilometri.

Determinare l’età della superficie di Mercurio è stata una sfida, ma i ricercatori hanno utilizzato come indicatore la densità dei crateri da impatto. Le superfici più vecchie tendono ad avere più crateri. Era chiaro che le scarpate su Mercurio dovevano essere piuttosto antiche poiché intersecavano crateri più vecchi ed erano anche sovrapposte ad alcuni crateri più giovani. L’opinione condivisa è che le scarpate abbiano circa 3 miliardi di anni.

Tuttavia, il recente studio suggerisce che le scarpate potrebbero essere ancora più giovani di quanto si pensasse in precedenza. I ricercatori hanno trovato prove di piccole fratture, note come “graben”, sulle superfici superiori tese delle scarpate. Questi graben indicano che le scarpate hanno continuato a muoversi in tempi relativamente recenti, nonostante siano iniziate miliardi di anni fa.

I graben sono stretti e poco profondi e la loro esistenza suggerisce che siano molto più giovani dell'antica struttura su cui si trovano. In base al tasso di sfocatura derivante dal giardinaggio a impatto, si stima che la maggior parte dei graben abbia meno di 300 milioni di anni. Ciò indica che l'ultimo movimento delle scarpate deve essere avvenuto relativamente di recente.

Lo studio fornisce preziose informazioni sulla portata e sulla durata dei movimenti di faglia su Mercurio. Ciò suggerisce che la contrazione termica del pianeta è probabilmente in corso, anche se potrebbe rallentare. Comprendere questi processi geologici è essenziale per svelare i misteri dell'evoluzione di Mercurio.

Fonte: Geoscienze naturali

