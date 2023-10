La superficie di Mercurio è ancora in movimento, lo rivela un nuovo studio

Gli scienziati planetari sanno da tempo che Mercurio, il pianeta più vicino al Sole, si sta restringendo da miliardi di anni. Quando il suo interno si raffredda, la roccia e il metallo di cui è composto si contraggono leggermente in volume, portando allo sviluppo di “faglie di spinta” sulla sua superficie. Questi difetti di spinta sono simili alle rughe su una mela che invecchia, ma invece di seccarsi, il restringimento di Mercurio è dovuto alla contrazione termica.

Un recente studio pubblicato su Nature Geoscience offre nuove informazioni sul progressivo restringimento della superficie di Mercurio. Lo studio ha trovato prove che molte scarpate del pianeta hanno continuato a muoversi in tempi geologicamente recenti, anche se hanno avuto inizio miliardi di anni fa.

Uno dei risultati chiave dello studio è la presenza di piccole fratture, note come “graben”, sulle superfici superiori tese delle scarpate. Questi graben suggeriscono che una fetta di crosta si è piegata mentre veniva spinta sul terreno adiacente, determinando la formazione di faglie parallele. I ricercatori stimano che la maggior parte dei graben abbiano meno di 300 milioni di anni, il che indica che l’ultimo movimento deve essere avvenuto relativamente di recente.

Lo studio è stato condotto utilizzando immagini dettagliate fornite dalla sonda spaziale MESSENGER, che ha orbitato attorno a Mercurio dal 2011 al 2015. I ricercatori hanno identificato 48 grandi scarpate lobate con piccoli graben e altre 244 scarpate che probabilmente hanno graben, ma non sono chiaramente visibili nelle immagini disponibili. immagini.

Confermare questi risultati e raccogliere più dati sarà una priorità per la prossima missione BepiColombo, una navicella spaziale europea/giapponese destinata a iniziare a orbitare attorno a Mercurio nel 2026. Il sistema di imaging della missione fornirà una visione più chiara di queste scarpate, rivelando potenzialmente tracce di massi che potrebbero servire come ulteriore prova dei recenti terremoti.

Questo studio non solo fa luce sul movimento in corso della superficie di Mercurio, ma evidenzia anche le somiglianze tra Mercurio e la Luna. Entrambi hanno sperimentato un raffreddamento e una contrazione, e le prove suggeriscono che alcune scarpate sulla Luna sono ancora attive oggi. Ulteriori ricerche e raccolte di dati saranno cruciali per comprendere ulteriormente questi processi e le loro implicazioni per l’evoluzione planetaria.

Fonte:

– Geoscienze della natura

- La conversazione