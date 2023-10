La contrazione di Mercurio continua, secondo una nuova ricerca

By

Un recente studio basato sulle caratteristiche distintive osservate sulla superficie di Mercurio suggerisce che il pianeta si sta ancora restringendo, contrariamente al suo rovente esterno. Nonostante il caldo torrido sulla superficie di Mercurio, gran parte dell'interno rimane freddo. A differenza di altri pianeti, il materiale di Mercurio non è un buon conduttore di calore e, di conseguenza, il calore del Sole non raggiunge il suo nucleo.

Secondo la chimica delle scuole superiori, quando la temperatura diminuisce, il volume diminuisce. Questo principio vale anche per i pianeti. Quando la temperatura interna di Mercurio diminuisce, il suo volume diminuisce, provocandone la contrazione. Questo fenomeno è noto da anni, ma è in corso un dibattito sulla questione se il processo sia ancora in corso.

Una caratteristica geologica nota come “faglie di spinta” ha aggiunto all’incertezza. Queste faglie spingono un pezzo di terreno sopra un altro, provocando scarpate lobate sulla superficie di Mercurio. Queste scarpate hanno aiutato a stimare che Mercurio si sia ridotto di circa 7 km. Tuttavia, non forniscono informazioni sulla durata di questo processo.

Allora come possiamo determinare se Mercurio si sta ancora restringendo? Uno studente laureato di nome Ben Man si è rivolto a un’altra caratteristica chiamata “graben” – una striscia di terreno tra due linee di faglia parallele. I Graben sono di dimensioni più piccole rispetto alle scarpate lobate ma possono aiutare nella datazione accurata attraverso una tecnica chiamata giardinaggio a impatto. La sfocatura delle caratteristiche in un graben può indicare l'età della caratteristica, presupponendo che sia causata dalla polvere sollevata dagli impatti.

Dopo aver analizzato 48 scarpate con caratteristiche graben, Mr. Man ha scoperto che la loro età media era di circa 300 milioni di anni. Ciò indica che Mercurio sta effettivamente continuando a restringersi su scale temporali geologiche.

Lo studio evidenzia la necessità di ulteriori ricerche sulle dinamiche geologiche di Mercurio. Si prevede che il recente lancio della missione BeppiColombo nel 2018, che raggiungerà l’orbita attorno a Mercurio nel 2025, fornirà dati di qualità superiore rispetto alle missioni precedenti. Questi dati approfonditi possono far luce sulle condizioni estreme del pianeta e sui processi in corso.

Immagine principale: NASA / Laboratorio di fisica applicata della John Hopkins University / Carnegie Institution di Washington