Mercurio si sta ancora restringendo? Una nuova ricerca suggerisce che potrebbe essere

Gli scienziati credono da tempo che Mercurio, il pianeta più vicino al Sole, si stia restringendo attivamente nel corso di miliardi di anni. Tuttavia, recenti ricerche indicano che questo processo potrebbe essere ancora in corso, causando la formazione di rughe sulla superficie del pianeta.

Secondo lo scienziato planetario David Rothery, professore alla Open University del Regno Unito e coautore di un nuovo articolo pubblicato sulla rivista Nature Geoscience, le rughe sulla crosta di Mercurio sono probabilmente il risultato del continuo raffreddamento e contrazione del pianeta. Queste creste rugose, note come “scarpate”, si sono formate quando il pianeta si è compresso e ha ridotto il diametro negli ultimi 3.8 miliardi di anni, in modo simile alle rughe su una vecchia mela.

Per indagare se Mercurio sia ancora in fase di contrazione, Rothery e il dottorando della Open University Ben Man hanno rivolto la loro attenzione a un’altra caratteristica geografica del pianeta chiamata “Grabens”. I Graben sono piccoli tagli sul retro delle scarpate, simili a fossati, e si verificano quando le scarpate si allungano a causa dei “terremoti di mercurio”. Sono di dimensioni paragonabili alle crepe che apparirebbero quando si piega un pezzo di pane tostato.

I ricercatori hanno osservato che queste piccole crepe, che si sarebbero attenuate se fossero state antiche quanto le scarpate stesse, esistevano ancora. Ciò li ha portati a credere che Mercurio si stia effettivamente ancora rimpicciolendo. Si stima che la maggior parte dei graben abbiano meno di 300 milioni di anni, molto più giovani delle scarpate vecchie di tre miliardi di anni.

Precedenti prove provenienti dalla sonda MESSENGER della NASA, che ha orbitato attorno a Mercurio dal 2011 al 2015, suggerivano anche che il pianeta potrebbe essere ancora in fase di restringimento. Le foto hanno rivelato centinaia di potenziali graben e 48 scarpate con graben definiti. Alcuni dei graben avevano appena 50 milioni di anni.

Gli scienziati attendono con impazienza ulteriori informazioni su questo fenomeno dalla missione europea e giapponese della sonda BepiColombo, lanciata nel 2018. La sonda spaziale tornerà su Mercurio nel 2026 e fornirà foto ad alta risoluzione per confermare la presenza di graben.

Se confermata, questa ricerca potrebbe fornire maggiori informazioni sull’attività sismica e sulla contrazione in corso di Mercurio. La missione della sonda BepiColombo ha il potenziale per rispondere alla domanda una volta per tutte e fornire una migliore comprensione del pianeta più piccolo del nostro sistema solare.

