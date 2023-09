Effetto Magnus indotto dalla memoria: esplorazione della palla curva imprevista su microscala

È stato dimostrato che l'effetto Magnus, un fenomeno osservato quando un oggetto rotante devia dal suo percorso previsto, esiste a livello microscopico. Un team di ricercatori dell’Università di Costanza ha condotto degli esperimenti, mentre un altro team dell’Università di Göttingen ha fornito una spiegazione scientifica al fenomeno. Questa scoperta potrebbe avere applicazioni nello sviluppo di meccanismi per manovrare e controllare le particelle microscopiche, nonché nella creazione di mini-robot in grado di navigare nel flusso sanguigno umano per colpire punti specifici del corpo.

L'effetto Magnus si osserva tipicamente quando un oggetto rotante si muove nell'aria o in un liquido. Quando l'oggetto ruota, provoca una deformazione nel flusso del mezzo circostante, con conseguenti differenze di velocità sui lati opposti dell'oggetto. Ciò porta a una forza che fa deviare l'oggetto dal suo percorso rettilineo di movimento. Tuttavia, l’entità dell’effetto Magnus diminuisce al diminuire delle dimensioni dell’oggetto, quasi scomparendo per oggetti di soli pochi millesimi di millimetro di diametro.

Nei loro esperimenti, i ricercatori dell'Università di Costanza hanno notato un effetto Magnus notevolmente ampio in sfere di vetro magnetiche in miniatura che ruotano sotto l'influenza di un campo magnetico e si muovono attraverso un fluido viscoelastico. A differenza dell'acqua, i fluidi viscoelastici mostrano proprietà sia fluide che elastiche. Questi fluidi, come il sangue o le soluzioni polimeriche, reagiscono con un ritardo ai cambiamenti, in modo simile a come l'impasto del pane riacquista lentamente la sua forma originale dopo essere stato colpito.

Il Dr. Debankur Das e il Professor Matthias Krüger dell'Università di Göttingen hanno sviluppato un modello per spiegare l'effetto Magnus a livello microscopico. Hanno scoperto che il ritardo nella risposta del fluido viscoelastico è il fattore chiave dietro l’effetto Magnus. Il fluido distorto che circonda la sfera rotante la spinge lateralmente, accoppiando rotazione e traslazione. In particolare, l’effetto Magnus persiste per alcuni secondi anche dopo che la rotazione si interrompe bruscamente, a differenza della scomparsa immediata osservata negli oggetti più grandi che si muovono nell’aria.

Le scoperte dei ricercatori fanno luce sui misteri dell'effetto Magnus a livello microscopico, offrendo spunti sul comportamento degli oggetti rotanti nei fluidi viscoelastici. Le potenziali applicazioni di questa conoscenza includono progressi nella manipolazione delle particelle e lo sviluppo di sistemi robotici miniaturizzati in grado di spostarsi negli spazi complessi all’interno del corpo umano.

[Fonte: Università di Gottinga]

Definizioni:

– Effetto Magnus: il fenomeno osservato quando un oggetto rotante devia dal suo percorso previsto a causa della deformazione del flusso circostante di aria o liquido.

– Fluido viscoelastico: un tipo di fluido che presenta proprietà sia fluide che elastiche, combinando le caratteristiche di un fluido e di un solido. Gli esempi includono soluzioni di sangue e polimeri.

Fonte: Università di Göttingen, “Effetto Magnus indotto dalla memoria: guardando la palla curva inaspettata in miniatura” (2023 settembre 26)