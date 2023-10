Commemora le tue patatine preferite in Slate

Se sei un fan dei microchip e ne hai uno preferito, il progetto Macrochips di Jason Coon potrebbe essere proprio quello che stai cercando. Questo progetto ti permette di creare un sottobicchiere in ardesia personalizzato con incisa sopra l'etichetta della tua fiche preferita. Il risultato è un modo unico e accattivante per rendere omaggio al tuo amato microcontrollore o circuito integrato.

Il processo è semplice. Inizia con un sottobicchiere in ardesia standard da 100 mm x 100 mm (4″ x 4″) e utilizza un incisore laser per incidere l'etichetta del chip su di esso. Il laser conferisce alla lavagna un colore grigio chiaro, che contrasta magnificamente con il colore naturale della lavagna, creando una rappresentazione realistica della scheggia. Jason ha già inciso oltre 140 tessere, sia classiche che moderne, con il trattamento ardesia.

Sebbene Jason abbia fornito gli SVG solo per alcuni chip, chiunque abbia accesso a un incisore laser può facilmente ricreare questo progetto a casa. Non è necessaria alcuna assistenza esterna, purché si abbiano le competenze necessarie.

L'idea per il progetto Macrochips è nata da un post di arturo182, che ha scoperto un microcontrollore RP2040 in ardesia sulla scrivania di Graham Sanderson nel 2021. Il post di Jason del suo RP1 inciso su Mastodon per commemorare l'uscita del Raspberry Pi 5 ha attirato l'attenzione su questa tendenza.

Creando un sottobicchiere in ardesia personalizzato con l'etichetta del tuo chip preferito, puoi mostrare il tuo amore per i microchip in un modo unico e decorativo. Che tu sia un fan dei microcontrollori classici come il 6502 o preferisca lavorare con quelli moderni come ESP32 o RP2040, il progetto Macrochips offre un'entusiasmante opportunità per commemorare i tuoi chip preferiti.

Fonte:

– [Hackaday](https://hackaday.com/2023/10/15/memorialize-your-favorite-chips-in-slate/)

– [Arturo182](Nitter)

– [Graham Sanderson]