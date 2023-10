Un nuovo studio rivela l'impatto dello scarico subglaciale sul ritiro glaciale antartico

By

Uno studio recentemente pubblicato e condotto da scienziati dello Scripps Institution of Oceanography della UC San Diego fa luce su un fattore precedentemente trascurato che contribuisce alla perdita di ghiaccio glaciale antartico. Lo studio suggerisce che l’acqua di fusione che scorre verso il mare da sotto i ghiacciai antartici, nota come scarico subglaciale, sta causando la perdita di ghiaccio dei ghiacciai a un ritmo più rapido.

Questa nuova intuizione ha implicazioni significative per le proiezioni globali dell’innalzamento del livello del mare. Attualmente, i principali modelli utilizzati da organizzazioni come il Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC) non tengono conto dell’ulteriore perdita di ghiaccio causata dallo scarico subglaciale. Se questo processo si rivelasse un fattore cruciale nella perdita di ghiaccio nell’intera calotta glaciale antartica, ciò potrebbe significare che le proiezioni attuali sottostimano il ritmo dell’innalzamento globale del livello del mare nei prossimi decenni.

Lo studio si è concentrato su due ghiacciai nell’Antartide orientale, Denman e Scott, che insieme hanno abbastanza ghiaccio da causare un innalzamento del livello del mare di quasi 1.5 metri. Incorporando l’influenza dello scarico subglaciale nel loro modello, i ricercatori hanno scoperto che questi ghiacciai potrebbero contribuire all’innalzamento del livello del mare entro il 5 del 15.7% in più rispetto alle proiezioni precedenti.

Uno dei risultati chiave dello studio è che una volta che il ritiro di questi ghiacciai raggiunge un ripido pendio in una fossa continentale, si prevede che il loro contributo all’innalzamento del livello del mare accelererà drasticamente. Considerando l’influenza dello scarico subglaciale, il modello ha mostrato che i ghiacciai si sono ritirati oltre questa soglia circa 25 anni prima di quanto avrebbero fatto senza di essa.

L’importanza di questa ricerca risiede non solo nella comprensione del ruolo dello scarico subglaciale nell’accelerare l’innalzamento del livello del mare, ma anche nel sottolineare la necessità di un’azione immediata per ridurre le emissioni di gas serra. Il coautore dello studio, Jamin Greenbaum, sottolinea che la vera “storia del giorno del giudizio” sono ancora le emissioni prodotte dalle attività umane.

Lo scarico subglaciale viene generato quando lo scioglimento avviene nel punto in cui la calotta glaciale incontra il substrato roccioso continentale. È causato da una combinazione di fattori come l’attrito e il calore geotermico proveniente dall’interno della Terra. Quando questo scarico scorre verso il mare, può accelerare lo scioglimento della piattaforma di ghiaccio del ghiacciaio e causare un’accelerazione del ghiacciaio a monte, portando all’innalzamento del livello del mare.

Sebbene la comunità scientifica accetti ampiamente che lo scarico subglaciale contribuisca ad un ulteriore scioglimento della piattaforma di ghiaccio, il suo impatto sull’innalzamento del livello del mare non è stato pienamente preso in considerazione nelle proiezioni a causa delle incertezze che circondano i suoi effetti localizzati. Tuttavia, questo nuovo studio evidenzia l’importanza di includere lo scarico subglaciale nei futuri modelli di innalzamento del livello del mare.

I risultati sottolineano l’urgenza di agire per ridurre le emissioni di gas serra e mitigare gli effetti del cambiamento climatico. Proiezioni accurate dell’innalzamento del livello del mare sono cruciali per le comunità costiere di tutto il mondo al fine di prepararsi e adattarsi agli impatti dell’innalzamento del livello del mare.

FAQ

D: Cos'è lo scarico subglaciale?

R: Lo scarico subglaciale si riferisce all’acqua di fusione che defluisce verso il mare da sotto i ghiacciai, contribuendo ad aumentare lo scioglimento e la perdita di ghiaccio.

D: Perché lo scarico subglaciale è importante?

R: Lo scarico subglaciale svolge un ruolo significativo nell'accelerare lo scioglimento delle piattaforme di ghiaccio dei ghiacciai e il ritiro dei ghiacciai, contribuendo in ultima analisi all'innalzamento del livello del mare.

D: In che modo lo scarico subglaciale influisce sull’innalzamento del livello del mare?

R: Lo scarico subglaciale accelera lo scioglimento delle piattaforme di ghiaccio e provoca un’accelerazione dei ghiacciai a monte, portando ad un aumento del livello del mare.

D: Le attuali proiezioni sull’innalzamento del livello del mare sono accurate?

R: Lo studio suggerisce che le proiezioni attuali potrebbero sottostimare il ritmo dell’innalzamento globale del livello del mare a causa della mancata considerazione dell’impatto dello scarico subglaciale.