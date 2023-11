Lo scioglimento della calotta glaciale antartica: comprendere il ruolo dello scarico subglaciale

Nel vasto paesaggio ghiacciato dell’Antartide si trova la calotta glaciale antartica, una componente fondamentale del sistema climatico del nostro pianeta. Questa gigantesca lastra di ghiaccio non solo riflette la luce solare, contribuendo a mantenere la Terra fresca, ma immagazzina anche l'incredibile 70% dell'acqua dolce mondiale. Tuttavia, un recente studio condotto da scienziati dello Scripps Institution of Oceanography presso l’Università della California, San Diego (UCSD), ha fatto luce su un fenomeno preoccupante che potrebbe avere un impatto significativo sul livello del mare globale.

La ricerca, pubblicata sulla rivista Science Advances, rivela che quando l’acqua sotto i ghiacciai si scioglie e scorre verso il mare, il ghiaccio si scioglie a un ritmo più veloce. Gli scienziati chiamano questo processo lo scarico subglaciale. In precedenza, le principali proiezioni dell’innalzamento del livello del mare, come quelle del Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici, non consideravano l’ulteriore perdita di ghiaccio derivante dallo scarico subglaciale.

Secondo Tyler Pelle, autore principale dello studio, proiezioni accurate dell’innalzamento globale del livello del mare sono cruciali per il benessere delle comunità costiere. Le stime attuali potrebbero sottostimare il tasso di innalzamento del livello del mare in tutto il mondo, il che potrebbe avere gravi conseguenze per milioni di persone che vivono nelle zone costiere basse. Pelle ha sottolineato la necessità di incorporare il deflusso subglaciale negli sforzi di modellazione per fornire previsioni più accurate.

Lo studio si è concentrato su due ghiacciai dell'Antartide orientale: Denman e Scott. Questi ghiacciai, situati uno accanto all’altro sulla sommità di una fossa continentale profonda oltre due miglia, hanno il potenziale di innalzare il livello del mare di quasi un metro e mezzo. Utilizzando vari scenari di emissioni, i ricercatori hanno condotto simulazioni del ritiro dei ghiacciai durante l’anno 2300. Quando è stato preso in considerazione lo scarico subglaciale, il modello prevedeva che i due ghiacciai avrebbero raggiunto il pendio della fossa 25 anni prima di quanto si pensasse in precedenza.

Jamin Greenbaum, coautore dello studio, ha osservato che la ricerca funge da campanello d'allarme per la comunità dei modellisti. Non tenere conto dello scarico subglaciale mina l’accuratezza delle previsioni. Inoltre, lo studio evidenzia il ruolo fondamentale svolto dall’uomo nel mitigare l’innalzamento del livello del mare riducendo le emissioni di gas serra. Sebbene lo scarico subglaciale sia significativo, sono in definitiva le azioni dell’umanità che detengono la chiave per evitare uno scenario apocalittico.

Le implicazioni si estendono oltre i ghiacciai Denman e Scott. L'acqua di disgelo subglaciale è stata osservata sotto vari ghiacciai antartici, come Thwaites, Pine Island e Totten. Sono necessarie ulteriori ricerche per comprendere l’entità dell’effetto che lo scarico subglaciale ha su questi ghiacciai e il conseguente innalzamento del livello del mare.

Illuminando il ruolo dello scarico subglaciale nello scioglimento dei ghiacci antartici, questo studio serve a ricordare duramente l’urgente necessità di affrontare il cambiamento climatico. Le proiezioni future e la preparazione delle comunità costiere dipendono da una comprensione accurata dell’innalzamento del livello del mare. Solo considerando tutti i fattori, compreso l’impatto dello scarico subglaciale, possiamo percorrere meglio il percorso verso un futuro sostenibile.

FAQ

Cos'è lo scarico subglaciale?

Lo scarico subglaciale si riferisce al processo di scioglimento dell'acqua sotto un ghiacciaio e che scorre verso il mare. È un fattore significativo che accelera lo scioglimento dei ghiacciai e contribuisce all’innalzamento del livello del mare.

Perché è importante una proiezione accurata dell’innalzamento del livello del mare?

Proiezioni accurate dell’innalzamento del livello del mare sono cruciali per il benessere delle comunità costiere. Milioni di persone risiedono in zone costiere basse e previsioni accurate aiutano a preparare queste comunità ai potenziali impatti dell’innalzamento del livello del mare.

Quali sono le implicazioni dello scarico subglaciale sull’innalzamento del livello del mare?

Lo studio suggerisce che le attuali proiezioni dell’innalzamento del livello del mare potrebbero sottostimare il tasso a causa dell’ulteriore perdita di ghiaccio causata dallo scarico subglaciale. Incorporare questo processo nei modelli aiuta a fornire previsioni più accurate e aiuta a comprendere l’entità dell’effetto sui ghiacciai di tutto il mondo.

Qual è il ruolo delle emissioni di gas serra nell’innalzamento del livello del mare?

Lo studio sottolinea che le azioni umane, in particolare la riduzione delle emissioni di gas serra, svolgono un ruolo vitale nel mitigare l’innalzamento del livello del mare. Sebbene lo scarico subglaciale sia significativo, il contenimento delle emissioni è fondamentale per evitare uno scenario apocalittico.

Fonte:

– Articolo originale: EcoWatch – Studio sulla calotta glaciale antartica: Scripps Institution of Oceanography presso l’Università della California, San Diego (UCSD) (https://www.ecowatch.com/antarctic-ice-sheet-study-subglacial-discharge-2656326507 .html)

– Studio: Science Advances – “Lo scarico subglaciale accelera il futuro ritiro dei ghiacciai Denman e Scott, Antartide orientale” (https://advances.sciencemag.org/content/7/43/eabd6867)